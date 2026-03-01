21小時46分完成「一日北高」　柯文哲：黃國昌騎沒多久腿就抽筋

▲柯文哲、黃國昌率民眾黨公職挑戰「一日北高」，於凌晨3時46分抵達高雄228紀念公園。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨昨舉辦「一日北高」騎行挑戰，黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲率黨公職參與，共花21小時46分鐘抵達高雄228紀念公園。柯文哲表示，一日北高，考驗體力，更考驗意志力，台灣未來的路也是這樣充滿挑戰，但只要心存善念，盡力而為，大家一起走，一定可以走得更遠。另外，柯文哲也透露，黃國昌騎沒多久就腿部抽筋，但就是不肯放棄，一定要騎完全程，「謝謝他總是這麼拚」。

民眾黨在228時舉行一日北高自行車挑戰活動，意在以「用汗水取代淚水」為精神，期盼以實際行動將遺憾與傷痛，化為共同迎向陽光與希望，為台灣人民開創更美好的未來。此次是柯文哲任台北市長首次挑戰以來，第10次的「一日北高」挑戰，但柯去年因京華城案遭羈押禁見無法參與，由黃國昌率小草延續這項傳統。一行人於昨凌晨6時在台北市關渡宮集合，並於1日凌晨3時46分抵達高雄228紀念公園，全程共計21小時46分鐘。

柯文哲表示，380公里的長征，對體力是一大考驗，為了不讓大家擔心，這次他騎一段、休息一段，分成14段的行程，共騎了7個。過了傍晚，雨勢變強，但在風雨中，他看到好多小草舉著看板、綁著絲巾，甚至背著氣球，聲援他的司法案件，「阿北加油！」的打氣聲，他今天聽了幾百次。

柯文哲說，每騎一段行程，他想坐下來好好喘口氣，但看到大家淋著雨、吹著冷風排隊等著合照，「我怎麼能夠休息？每次聽到你們的鼓勵，我就彷彿一點都不累了」。

柯文哲表示，黃國昌去年說，「今年只要我交保，他一定會騎完一日北高」，如今黃信守承諾，在風雨中騎完全程380公里，衣服鞋襪都濕透了，「他騎了沒多久就腿部抽筋，但他就是不肯放棄，一定要騎完全程。謝謝他總是這麼拚」。另外他也謝謝妻子陳佩琪，一整天下來，她自己早就累壞了，卻在休息站提前幫他拿好食物，讓我能立刻補充體力。

柯文哲說，「一日北高，考驗體力，更考驗意志力。台灣未來的路也是這樣充滿挑戰，時常會有風雨，但只要我們心存善念，盡力而為，大家一起走，一定可以走得更遠」。