應佳妤談228　「把暴徒當烈士是我們要的正義嗎」

▲應佳妤是應曉薇的女兒。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

228事件79週年，各地舉辦追思活動。而台北市議員應曉薇的女兒應佳妤分享自己阿公阿嬤的故事，並提到，這場悲劇從頭到尾受害者都是外省人和本省人，和現在政客口中的「血腥鎮壓」或「族群仇恨」根本無關，「沒人去譴責流氓暴徒，反而把他們當成烈士，這真的是我們要的正義嗎？」

「有心人刻意操弄族群對立」



應佳妤在臉書說，228是台灣歷史中，一段無法忽略的篇章，「但說實話，我們談論的是真實的歷史，還是被政治修剪過的劇本？思索了一天，我還是沒法眼睜睜看著歷史的動盪不安，被有心人刻意操弄成了族群對立。」

應佳妤指出，事實上，背後點起火苗的是當時台共地下組織和滯台的日本人，這才引發了後續的大規模平定鎮壓，這場悲劇從頭到尾受害者都是外省人和本省人，和現在政客口中的「血腥鎮壓」或「族群仇恨」根本無關。

「歷史不該被拿來潑髒水」

「說一段我阿公阿嬤的故事，就是最好的證明。」應佳妤表示，阿公是民國34年第一批從福建來到台灣的，228爆發時，外面動盪混亂到處都是拿著武士刀在搜索外省人，阿公隨時面臨被發現的危險，「那時候是我的本省阿嬤，冒著極大的危險把阿公藏起來，才讓他平安躲過外面的風暴。」

應佳妤寫道，「像這樣動盪時代下溫馨感人的故事何止只有我們家，如果真的是『族群對立』，當時怎麼會有這麼多本省人願意拿生命去收留、掩護外省人？歷史不該被拿來潑髒水，更不該被拿來做政治操弄。」

「這真的是我們要的正義嗎」



應佳妤說，翻開當時的密電，蔣中正多次嚴令「嚴禁報復」、「收攬民心」，他下令平定的是流氓與暴徒的破壞，而非無辜百姓；當時的地方政府在後來的平定鎮壓中，的確有迫害了許多優秀的台青，但是也有被趁機排除異己的外省菁英身陷其中。

應佳妤認為，時勢世局的混亂卻在今天每一年，都有人忙著把鍋甩給當時遠在南京的人，卻沒人為那些被毆打、姦殺、搶劫的外省受難者討公道，沒人去譴責流氓暴徒，反而把他們當成烈士，這真的是我們要的正義嗎？

應佳妤指出，「今天，我選擇記住歷史的真相。願歷史再也不要成為製造仇恨的工具，而是成為提醒我們看清事情全面、珍惜和平的養分。」