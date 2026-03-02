媽媽「打小孩手心」被男攻擊...路人有權出手干預？律師解答了

▲台北捷運近日發生一起暴力事件。圖與本文無關。（示意圖／資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

台北捷運近日發生一起暴力事件，一名母親因兩歲女兒摔毀手機而打手心管教，豈料卻遭陌生男子以母親打小孩為由，毆打頭部，導致臉部挫傷及視力模糊。對此，律師蘇家宏探討父母懲戒權界線與路人介入的正當性，並分享自身教養觀念。貼文曝光後，引起討論。

律師解答體罰爭議，打手心應屬合理懲戒



律師蘇家宏在臉書粉專發文指出，針對父母體罰爭議，依據現行民法規定，父母對未成年子女具備保護與教養的權利義務，只是要留意管教強度、避免孩童受傷，該名母親為了避免孩子影響到乘客，而打了手心，在法律上應屬必要範圍內的合理懲戒。

路人以暴制暴，難以主張正當防衛

針對路人動手干預，蘇家宏解釋，若孩童面臨嚴重傷害或生命危險，介入確實能主張正當防衛。但此案未達該程度，且男子的舉動難以主張正當防衛，進而無法規避法律上傷害罪的責任。他建議大眾若遇類似情形，應優先報警或請站務員協助，切勿以暴制暴，以免沒保護到孩子，反而吃上官司。

不傾向以暴力解決衝突，律師分享教養觀念

蘇家宏坦言，此案讓他感慨，他明白家長帶孩童外出的辛勞，有時做父母的人也很難教育孩子。不過，身為父親的他，其實也選擇不打小孩，他並非為了提倡愛的教育，而是不想要孩子在潛意識中，將暴力視為解決衝突的合理手段。他最後也說，如果能在混亂與壓力中，仍表現出成熟而有力量的樣子，這起事件或許就不會發生了。