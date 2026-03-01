民眾黨一日北高爆交通違規！用路人被迫「S行路考」　黨部道歉了

▲柯文哲、黃國昌率民眾黨公職挑戰「一日北高」，圖為高雄228紀念公園。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者許宥孺／高雄報導

民眾黨2月28日舉辦「一日北高」騎行挑戰，車隊於今（1）日凌晨3點46分抵達高雄二二八和平紀念公園，不過有民眾深夜行經該路段，發現路中央橫放一部機車，導致過路車輛都必須S型繞道。警方表示，主辦單位雖有申請路權，違規部分將依民眾檢舉畫面依法舉發。民眾黨高雄市黨部事後則發聲明致歉。

網友在Threads發文表示，「民眾黨辦活動能將私用車橫躺路中間嗎？強迫所有高雄市民玩S型路考。現場沒看到任何一位交通指揮人員。」影片可見，一部機車橫放於路中央，機車尾插放著一支爆閃燈，不過現場卻未見人員引導交通，導致用路人必須自行閃避。

▲民眾黨舉辦一日北高活動，民眾抱怨障礙物擋道，警方抵達時機車已不在。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方表示，主辦單位於活動前依法申請集會及路權，不過晚間11點27分接獲報案趕抵現場時，並未見到橫放於路中央的機車，但有另一部汽車和駕駛人閃光燈在放置交通錐。為確保深夜用路人安全，警方要求並協助其完成交通管制工作。後續仍派人於現場管制直至活動結束，並於活動結束後依法舉發。

警方指出，根據民眾拍下檢舉影片，影片內容車輛違停於路中，且無相關人員在場管制，仍違反道路交通管理處罰條例第56條規定，最高處以新臺幣1200元罰鍰，警方將審慎檢視畫面，根據法規要件依法處理。

民眾黨高雄市黨部表示，昨日辦理228一日北高行程，雖於事前已向高雄市政府申請中正四路車道路權，但黨部人員於交通維持計畫過程中，因三角錐尚未抵達期間，先以機車停放標示管制位置；對於在期間影響途經民眾交通，為此特發聲明表達歉意。

黨部強調，「未來在辦理各項活動時，我們也會再次提醒本黨相關人員，務必遵守相關規定，確保參與民眾的安全。造成大家的擔心與不安，我們深感抱歉，謝謝各界的關心與提醒。」