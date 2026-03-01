　
大陸 大陸焦點 特派現場

中俄外長最新聯手發聲　王毅：美以公然擊殺主權國家領導人「不可接受」

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫應約通話。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

針對美以聯軍對伊朗發動大規模襲擊並「斬首」伊朗最高領導人哈米尼。大陸官媒稍早報導指出，中共中央政治局委員、外交部長王毅於今（1）日應約與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，對此事高度關切。王毅指出美以兩國在談判期間發動襲擊、公然擊殺主權國家領導人並鼓動政權更迭的行為「不可接受」，且嚴重違反國際法。中方警告，目前戰火已蔓延至整個波斯灣，中東局勢正被推向危險深淵。俄羅斯外長拉夫羅夫也呼籲，俄羅斯同中國立場一致，立即停止戰爭，回歸外交談判進程。

大陸官媒稍早以快訊方式報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅今1日應約同俄羅斯外長拉夫羅夫通電話。

王毅表示，在中俄推動下，聯合國安理會昨天（2月28日）就當前伊朗局勢舉行緊急會議。中方一貫主張遵守聯合國憲章宗旨原則，反對在國際關係中使用武力。

王毅強調，美國和以色列在伊美談判進程中對伊朗發動襲擊不可接受，公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭不可接受，這些行為都違反了國際法和國際關係基本准則。目前戰事已延燒至整個波斯灣，中東局勢有可能被推向危險的深淵，中方對此高度關切。

王毅指出，中方的立場是：第一，立即停止軍事行動。防止戰火蔓延和外溢，避免局勢發展到不可收拾的地步。中方重視海灣國家的安全，支持他們保持克制態度。第二，盡快重回對話談判。各方應強力勸和阻戰，敦促當事方盡快重返對話談判軌道。

王毅進一步說，第三，共同反對單邊行徑。未經聯合國安理會授權對主權國家大打出手，破壞二戰之後建立的和平根基。國際社會應當發出明確、清晰聲音，反對世界倒退回叢林法則。

俄羅斯外長拉夫羅夫表示，美國和以色列對伊朗進行軍事打擊，嚴重破壞中東地區局勢穩定，俄羅斯同中國立場一致，願同中方加強協調與溝通，通過聯合國、上合組織等平台發出明確信號，呼籲立即停止戰爭，回歸外交談判進程。

02/27 全台詐欺最新數據

快訊／強烈譴責！　陸外交部敦促立即停止軍事行動
快訊／中俄外長最新聯手發聲
斬首哈米尼內幕！　CIA追蹤數月「提供精準定位」奇襲成功
德黑蘭多地爆炸巨響！　以色列開轟「心臟地帶」畫面曝
快訊／3歲童不治！祖孫騎車3貼烘爐地拜拜回程撞燈桿
30秒內殺30伊朗高官！　首波攻擊就殲滅哈米尼

