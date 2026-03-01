伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

▲ 拉里賈尼身兼哈米尼顧問。（圖／路透）

伊朗最高領袖哈米尼被美以聯合空襲身亡後，德黑蘭當局1日清晨對中東地區發動大規模報復攻擊，多國首都傳出爆炸巨響。伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱已展開「第6波」飛彈與無人機攻勢，鎖定以色列本土及區域內美軍基地，哈米尼顧問也放話，「美國人刺穿伊朗人民的心臟，我們也會刺穿他們的心臟。」

以色列警報大作 杜拜港口遭襲起火

CNN現場團隊報導，以色列中部與南部地區警報聲大作，軍方證實已偵測到來自伊朗的飛彈並啟動防禦系統。在杜拜商業港口上空攔截炸彈殘骸引發傑貝阿里港大火，濃煙直竄天際。卡達首都杜哈傳出多聲巨響，內政部通報16人受傷，部分地區出現「有限財產損害」。

巴林攔截45枚飛彈 伊拉克機場遭襲

巴林防空系統夜間攔截45枚飛彈與9架無人機，首都麥納瑪皇冠假日酒店附近冒出濃煙。伊拉克艾比爾機場遭襲起火，黑煙竄升。阿曼杜格姆港（Duqm）遭2架無人機攻擊，一名外籍工人受傷；還有一艘掛著帛琉國旗的油輪「天光號」（Skylight）在該國穆桑代姆海岸約5海里處遭襲，造成4人受傷，所幸船上20人全數撤離。

美國撤離職員 提升旅遊警示

美國駐阿曼首都馬斯喀特大使館緊急下令職員就地避難，並建議所有在阿曼的美國公民照做。美國國務院也提升巴林旅遊警示等級，允許非緊急人員撤離。

伊朗警告「刺穿美國心臟」

美國總統川普稍早發文警告伊朗「最好不要」採取更猛烈行動，否則美方將「以前所未有的武力回擊」。但伊朗國家最高安全委員會秘書、哈米尼顧問拉里賈尼（Ali Larijani）直言，「美國人刺穿伊朗人民的心臟，我們也會刺穿他們的心臟」，「他們必須明白，他們不能打了就跑」，並強調伊朗無意與區域國家開戰，但會持續鎖定中東各國的美軍基地。