德黑蘭多地傳爆炸巨響！　以色列開轟「心臟地帶」畫面曝

Heavy Israeli Air Force airstrikes ongoing in Iran’s capital, Tehran right now. pic.twitter.com/BvAGnTgkF4 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 1, 2026

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗最高領袖哈米尼被擊斃後，以色列空軍1日對伊朗首都德黑蘭發動新一輪大規模空襲，以色列國防軍聲稱這是「獅吼行動」展開以來首度直搗德黑蘭心臟地帶。

以軍空襲德黑蘭多處地標 阿扎迪塔周邊傳巨大爆炸

綜合CNN等外媒，以色列國防軍聲明表示，過去一天內空軍執行大規模轟炸任務，目的是建立空中優勢並開闢往德黑蘭的路徑。社群媒體流傳的畫面可見德黑蘭市區多處升起濃密黑煙，包括西部地標阿扎迪塔（Azadi Tower）周邊也傳出巨大爆炸。

伊朗官媒證實北部與西部多區遭到攻擊，紅新月會總部及多家醫院附近發生空襲，國家廣播大樓也在攻擊範圍內。

警察總部、國防部等關鍵設施遭轟炸 濃煙直衝天際

1日上午一起大規模爆炸震撼整個德黑蘭，現場冒出巨大煙柱直衝天際，爆炸中心似乎位於警察總部、國家電視台所在區域，隨後國防部、武裝部隊聯合參謀部及革命法庭等建築也被空襲。

與此同時，中東各地爆炸聲連連，伊朗革命衛隊誓言對美以斬首行動採取嚴厲報復。副外長哈提布扎德（Saeed Khatibzadeh）向CNN強調，美國總統川普擊殺哈米尼已跨越「非常危險的紅線」。

伊朗副外長警告：將反擊所有美軍設施

哈提布扎德警告，「我們別無選擇，只能做出回應。」他表示已與波斯灣阿拉伯國家溝通，要求關閉威脅伊朗的美軍基地，否則德黑蘭將被迫反擊所有美國管轄的軍事設施。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）則透過官媒發表聲明，稱哈米尼死於「世界上最邪惡的惡棍之手」，強調報復是伊朗的「合法權利與義務」，將竭盡全力完成這項重大責任。