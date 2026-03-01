　
    • 　
>
國際

德黑蘭多地傳爆炸巨響！　以色列開轟「心臟地帶」畫面曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗最高領袖哈米尼被擊斃後，以色列空軍1日對伊朗首都德黑蘭發動新一輪大規模空襲，以色列國防軍聲稱這是「獅吼行動」展開以來首度直搗德黑蘭心臟地帶。

以軍空襲德黑蘭多處地標　阿扎迪塔周邊傳巨大爆炸

綜合CNN等外媒，以色列國防軍聲明表示，過去一天內空軍執行大規模轟炸任務，目的是建立空中優勢並開闢往德黑蘭的路徑。社群媒體流傳的畫面可見德黑蘭市區多處升起濃密黑煙，包括西部地標阿扎迪塔（Azadi Tower）周邊也傳出巨大爆炸。

伊朗官媒證實北部與西部多區遭到攻擊，紅新月會總部及多家醫院附近發生空襲，國家廣播大樓也在攻擊範圍內。

警察總部、國防部等關鍵設施遭轟炸　濃煙直衝天際

1日上午一起大規模爆炸震撼整個德黑蘭，現場冒出巨大煙柱直衝天際，爆炸中心似乎位於警察總部、國家電視台所在區域，隨後國防部、武裝部隊聯合參謀部及革命法庭等建築也被空襲。

與此同時，中東各地爆炸聲連連，伊朗革命衛隊誓言對美以斬首行動採取嚴厲報復。副外長哈提布扎德（Saeed Khatibzadeh）向CNN強調，美國總統川普擊殺哈米尼已跨越「非常危險的紅線」。

伊朗副外長警告：將反擊所有美軍設施

哈提布扎德警告，「我們別無選擇，只能做出回應。」他表示已與波斯灣阿拉伯國家溝通，要求關閉威脅伊朗的美軍基地，否則德黑蘭將被迫反擊所有美國管轄的軍事設施。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）則透過官媒發表聲明，稱哈米尼死於「世界上最邪惡的惡棍之手」，強調報復是伊朗的「合法權利與義務」，將竭盡全力完成這項重大責任。

02/27 全台詐欺最新數據

317 1 7295 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／強烈譴責！　陸外交部敦促立即停止軍事行動
快訊／中俄外長最新聯手發聲
斬首哈米尼內幕！　CIA追蹤數月「提供精準定位」奇襲成功
德黑蘭多地爆炸巨響！　以色列開轟「心臟地帶」畫面曝
快訊／3歲童不治！祖孫騎車3貼烘爐地拜拜回程撞燈桿
30秒內殺30伊朗高官！　首波攻擊就殲滅哈米尼

轟炸伊朗恐掀戰火？　川普親揭內心盤算「手上還有退路」

30秒內殺30伊朗高官！　以色列曝：首波攻擊就殲滅哈米尼

斬首哈米尼內幕！　美CIA追蹤數月「提供精準定位」奇襲成功

中東「3大樞紐機場」關閉！1000↑航班取消　全球航空大亂

中東亂局開端？美情報評估2大後果　CNN揭「伊朗民主化」恐淪幻想

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

上百名「哈米尼支持者」怒闖美領事館！　巴基斯坦暴動釀9死

川普開創危險先例　英媒：習近平恐認為「武力犯台」更無顧忌

川普下令「開轟伊朗」瞬間！戰情室畫面曝　坐鎮海湖莊園

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

強烈譴責美以殺害伊朗最高領導人　陸外交部敦促立即停止軍事行動

中俄外長最新聯手發聲　王毅：美以公然擊殺主權國家領導人「不可接受」

杜拜機場遭擊中！　旅客驚惶撤離機場影片曝光

杜拜機場「女員工滿臉血」驚恐逃命！

快訊／川普證實：伊朗最高領袖哈米尼遭斬首

杜拜五星飯店大火影片曝！　伊朗飛彈空襲阿聯酋

即／伊朗官媒證實：最高領袖哈米尼身亡

哈米尼身亡！獨裁統治32年　回顧一生

美國為什麼要打伊朗　川普揭軍事目的

杜拜帆船飯店起火狂燒！

1張機票能買1套房？　逃伊朗戰火飛上海瘋傳「機票要價2540萬」

即／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗襲擊

7國關閉中東領空　多家航空停飛一次看

哈米尼身亡！伊朗人歡呼起舞畫面曝

伊朗放話「刺穿美國心臟」　阿曼近海油輪遭襲

哈米尼開會！伊朗高層遭集體擊殺

美國總統川普下令針對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），「斬首」伊朗最高領袖哈米尼，進一步加劇中東局勢，甚至引發全面開戰的擔憂。但他表示，早已對此預留「後路」。

德黑蘭以色列空襲哈米尼伊朗反擊中東局勢

