分析／伊朗被「一鍋端」防務崩盤　宋忠平：美以諜報滲透如篩子

▲以色界發動空襲，伊朗首都德黑蘭發生爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／台北報導

中東局勢2月28日發生戲劇性劇變，美國與以色列聯手針對伊朗高層實施精準「斬首行動」，伊朗最高領導人哈米尼及其家族成員，連同多名親信伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令、國防部長等多名軍政核心官員，在召開重要軍事會議期間遭到美以導彈集體清除。大陸知名軍事專家宋忠平今（1）日接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，這已經不是給予多少軍武能改變，而是美以情報體系對伊朗高層的深度滲透太強大，同時也顯示伊朗「哈米尼時代」的終結，隨著最高權力「真空」，伊朗國內正面臨政權更迭、派系內鬥的重大轉折點。

美與以2月28日對伊朗發動「獅吼行動」，精準斬首伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）與多名政府及軍方高層，並且精準選擇哈米尼與核心幕僚開會時發動攻擊。伊朗官媒今1日也證實最高領袖哈米尼身亡，全國進入40天哀悼期，伊朗革命衛隊（IRGC）對此誓言採取最嚴厲報復。

美以兩國選在2月28日發動打擊，並且選在白天，甚至完全掌握了伊朗高層軍事會議的精確時空資訊。大陸知名軍事專家宋忠平接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問分析，「哈米尼親信等等一眾人等均被打死，而且是被集中打死，說明美國和以色列通過情報能力掌握到了一個精確重要的信息，表示美國與以色列的情報能力太強了。」

▲ 大陸國際問題專家、軍事學者，香港宣沅智庫研究員宋忠平 。（圖／記者任以芳攝）

宋忠平指出，該起事件說明一件很重要致命傷，伊朗去年6月份「12日戰爭」後沒有吸取教訓。美國和以色列的諜報能力太強，說明已經完全滲透在伊朗高層周邊，來自於美國與以色列的情報人員，這是最「核心」的重點。

「伊朗被美國、以色列情報體系滲透成像『篩子』，這個問題到現在沒有解決。」宋中平進一步分析指出，伊朗高層周邊全數美以情報人員徹底滲透，內部情報體系形同虛設，即使哈米尼與美方進行外交談判，營造出有點鬆懈感覺，實際上美以全程「盯控」哈米尼從未停止，最終利用會議契機實施打擊伊朗，尋找機會榨乾哈米尼。

宋忠平也打臉，「無論是委內瑞拉還是伊朗，在這種情況下，靠某一些國家提供武器裝備是沒有任何用的，軍事能力建設需要靠長期建立屬於『自己』的體系作戰能力，不是一件、兩件先進武器裝備這麼簡單。」

「不能融入整個軍事體系，就是瞎子、聾子，最終只能被動挨打。」宋忠平進一步說，俄羅斯緊急向伊朗提供武器裝備，沒有任何用，「亡羊補牢已經晚了，這就是問題所在，真正的國防力量建設是平時日常積累，是長期不是短期。」

宋忠平指出，「要注意和伊朗籤署同盟條約的不是中國，是俄羅斯。」俄羅斯拿「烏克蘭問題」和美國做交易，伊朗出現這麼重大的問題，俄羅斯並沒有管。只是考慮如何來解決烏克蘭問題，考慮自己的國家利益問題，俄羅斯最應該出手幫助伊朗，但是俄羅斯並沒有去幫，並沒有去履行雙方條約的義務。就是因爲美俄之間在做交易，最終犧牲委內瑞拉，犧牲伊朗，未來也會犧牲古巴等這些國家。

談及中伊關係，宋忠平說，中國和伊朗之間的關係是正常國與國關系，也有正常的貿易，中國頂住美國的壓力與伊朗做石油交易，本身也是反對美國的單邊主義、霸凌行徑，也是反對美國「單邊制裁」，但不干涉伊朗內政。伊朗如果願意和中國來做軍貿合作，中國也願意，但伊朗不會聽中國的，中國也不可能強迫伊朗做一些事情。

最後，說到美國作為，宋忠平指出，川普政府「捍衛本國利益最短的途徑就是干預他國內政，以武力的方式解決問題是最直截了當，也不需要通過第三者來進行協調。」預料川普現在嘗到了甜頭，未來會繼續「一意孤行」這麼做，古巴極有可能將是下一個目標。