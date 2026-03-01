　
大陸 大陸焦點 特派現場

美國施壓顛覆伊朗政權　陸官媒發聲：霸權行徑最終必將反噬自身

▲▼ 2月28日在伊朗德黑蘭拍攝的爆炸引發的濃煙 ／2月28日在以色列特拉維夫拍攝的濃煙 （有高樓） 。（圖／翻攝 新華社）

▲伊朗德黑蘭爆炸引發的濃煙  。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

針對美國聯合美國聯合以色列對伊朗發動軍事打擊，大陸官媒《新華社》今（1）日發出快評，痛批美方揚言要把伊朗導彈工業「夷為平地」，煽動伊朗人在美國軍事行動結束「接管政府」，這種在眾目睽睽之下對主權國家大打出手並施壓顛覆政權的做派，是徹頭徹尾的強權政治和霸權主義。

快評內容稱，美軍入侵委內瑞拉並擄走委總統引發的批評聲猶在耳邊，現在美方又對伊朗動武。美國執迷於通過軍事手段迫使他國就範，既是對《聯合國憲章》宗旨和原則的公然踐踏，也是對國際關係基本准則的嚴重背離。歷史反復證明，訴諸武力帶不來真正的安全，只會製造更多的衝突與仇恨，將安全形勢本就脆弱的中東地區推向不可預知的深淵。

快評指出，值得注意的是，這場軍事行動正發生在美伊談判取得「良好進展」之際。和平解決危機曙光初現，美以卻執意扣動扳機。正如俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫所言，「與伊朗的所有談判都是掩人耳目的幌子，這一點毋庸置疑。」說到底，美國要的不是一個沒有核武器的伊朗，而是一個沒有主權的伊朗。與其說是為了「安全」，不如說為了霸權。

快評表示，打著維護自身安全旗號，行干涉主權國家內政、強行推動政權更迭之實，這是美國在世界多地屢次上演的霸權劇本。任何國家都沒有權力決定別國命運。

快評進一步稱，回顧中東歷史不難發現，每一次迷信武力的干預，往往都不是問題的終結，而是更深災難的開端。伊拉克戰爭、利比亞危機、敘利亞內戰……一幕幕悲劇反復印證同一個事實，「炮火可以摧毀城池，卻無法建立和平。那些曾經許諾的所謂『民主』『自由』『繁榮』，最終化作滿目瘡痍和流離失所。」

快評強調，這種將自身所謂「絕對安全」凌駕於他國主權與生存權之上的做法，無異於讓世界退回恃強凌弱的「叢林時代」。歷史終將證明，強權邏輯永遠換不來真正的安全，窮兵黷武的霸權行徑最終必將反噬自身。

▼ 以色列國防軍宣布擊斃多名伊朗高階將領。（圖／翻攝自X）

▲▼ 以色列國防軍宣布擊斃多名伊朗高階將領。（圖／翻攝自X）

02/27 全台詐欺最新數據

317 1 7295 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

阿曼斡旋談判「美伊仍開轟」！　各國反應一次看
舒淇罕見短髮亮相！　「49歲真實狀態」美到秒衝熱搜
快訊／桃園高鐵南路死亡車禍　2死1命危
吳中純女兒怨「醫師不知開心什麼」炎上！　痛訴：只是問他笑什麼
打破夜襲慣例！　美以「白晝動武」反常戰術揭秘
已婚男師帶女學生「摩鐵躲雨」！她告性侵後墜樓亡

杭州2隻貓熊病逝　動物園閉館接受調查

美國施壓顛覆伊朗政權　陸官媒發聲：霸權行徑最終必將反噬自身

打破夜襲慣例！揭秘美以「白晝動武」反常戰術　

「天美工作室」傳裁員數百人　疑《山海尋靈》成績慘澹導致

陸外交部發通知撤離伊朗　公布「4大免簽陸路口岸」

京東外賣上線一年　市場佔比突破15%

川普聯合以國空襲伊朗的算盤　陸學者：藉外戰緩解國內政治壓力

陸駐以使館撤離登記「納入台胞證」　緊急通知：不排除進一步惡化

美伊開戰　中國在聯合國發聲：武力只會加劇仇恨

美以「以打促談」逼政權更迭　伊朗反轟美軍中東基地「毀滅性」報復

中華隊首次完全體！李灝宇打擊過牆吸睛　曾豪駒曝內野陣形

第1次阿拉伯之旅「就遇戰爭」！台旅客嘆：不知要滯留杜拜多久

美活捉馬杜洛、擊斃哈米尼　謝金河：下一個是古巴

桃園燈會人潮湧現「4天10兒童走失」　警方提供小撇步防範

斡旋談判「美伊仍開轟」！阿曼外長坦言很失望　各國反應一次看

賓賓哥踢爆直播天王賣假佛牌！　公開「泰國文件翻譯」純屬場地租借

煙火人潮驚魂！童走失2.5公里外尋獲　南警徒步暖心護送返家

迎接綠色慶典！花蓮分署3月份24場贈苗活動　光復7場免發票可領

米可白連假現身鹿港賣餅！吐「生意人小孩」心聲：假日沒休閒生活

台中男網路誘騙女童、少女裸聊偷存照片　賠70萬還得關3年9月

【誤觸神祕機關？】把拔躺胸測試　一離開寶寶秒舉雙手抱頭

陸駐以使館開放撤離登記「納入台胞證」

美伊開戰　中國在聯合國發聲：武力加劇仇恨

打破夜襲慣例！揭秘美以「白晝動武」反常戰術

日戰10小時、周休2日　德BMW請機器人「打工」

主播狂喊沒聲！央視記者連線收導彈來襲簡訊

30歲女「嘴角起水泡」未理會竟致腦死

美以「以打促談」逼政權更迭　伊朗反轟美軍中東基地

陸女童餵獅子被抓住！大人救援也被爪擊

劉世芳外甥遭查　陸委會發「大陸經濟風險警示」

陸外交部發通知撤離伊朗　公布「4大免簽陸路口岸」

以色列突襲伊朗！「戰略陷阱」：恐誘發崩潰引爆區域國家恐慌

中駐伊朗使館特別提醒：在伊中國公民立即做好緊急避險

便當丟辦公桌　過年後「長出頭髮」了

陸國防部：美方才是國際核秩序最大亂源

哈米尼死了誰接班？伊朗特殊「領袖遴選制」

哈米尼死了誰接班？伊朗特殊「領袖遴選制」

伊朗遭美國與以色列聯手轟炸，最高領袖哈米尼被證實已經身亡。根據伊朗《伊斯蘭共和國通訊社》報導，總統、司法首長以及憲法監護委員會的一名神職人員將暫時行使最高領袖職責，直到新任領袖產生為止。

打破夜襲慣例！揭秘美以「白晝動武」反常戰術

打破夜襲慣例！揭秘美以「白晝動武」反常戰術

中駐以使館撤離納台胞證　外交部批政治操弄：注意尋求中國協助風險

中駐以使館撤離納台胞證　外交部批政治操弄：注意尋求中國協助風險

美國為何敢打伊朗？　Cheap曝關鍵原因

美國為何敢打伊朗？　Cheap曝關鍵原因

杜拜帆船飯店起火狂燒！

杜拜帆船飯店起火狂燒！

伊朗美國中東局勢軍事打擊霸權

