狂喊60次不要！她控男網友性侵　「身體配合」求償120萬吞敗

▲高雄一名女子和男網友發生感情糾紛，兩人在住處發生關係卻各自偷偷錄音，最終鬧上法庭。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄女子小琪(化名)打遊戲認識男網友阿弘(化名)，控訴阿弘來她家對她灌酒，且不顧她喊了60多次「不要」，仍對她硬上得逞，同時提出一段錄音檔為證，對阿弘求償120萬8903元。沒想到阿弘當天也有錄音，且錄得更完整，法官檢視相關證據後，認為小琪當天喊「不要」時語氣親暱、撒嬌，且同時身體配合、要求戴套，激戰時雙方還不時笑出來，認定小琪被性侵證據不足，判阿弘免賠。

小琪控訴，她於2021年間透過手機遊戲認識男網友阿弘，兩人雖有見面出遊，但因阿弘對外不斷暗示兩人交往，造成她的困擾，於是2023年4月4日與阿弘相約見面，希望阿弘能將手上關於她的照片和訊息刪除。當天兩人在有供應酒精的咖啡廳見面，一開始雙方都釋出善意，因此繼續到她家繼續商談，沒想到阿弘在她家一直勸酒，還對她毛手毛腳、親吻，讓她相當害怕，拿出手機錄音，接下來果然發生她最恐懼的事情。

小琪說，阿弘仗著力氣大，不顧她一直喊「不要」、「不行」、「不可以」多達60次以上，一邊回應「我知道啊」，一邊性侵她得逞。案發後1小時，阿弘也自承「對，我真的有欺負妳，但我不是真的想要，就是報復妳的那種心態，…，說真的我不想要強迫別人這樣子，我也從來沒有強迫別人這樣子做過…」等語，承認自己壓不住慾望侵犯她。

小琪表示，她因一時心軟沒去驗傷，阿弘卻在數百人的LINE遊戲群組內公開兩人發生關係，還以性器官諧音等語影射她的名字羞辱，不僅在性侵她後毫無悔意，還傷害她名譽，導致她被網路霸凌，讓她身心嚴重受創，忍無可忍提告。刑事上，雖經橋頭地檢署處不起訴處分，申請再議、自訴都被駁回，民事上，要再向阿弘提告求償精神撫慰金、醫藥費共120萬8903元。

小琪也拿出案發時一段錄音佐證自己的證詞，沒想到阿弘拿出更完整的錄音，並在審理時表示，兩人從2021年9月就開始曖昧，隔年每月出遊1次，幾乎都會發生性行為，互動和情侶一樣，然而他隱約知道小琪還有一個在談分手的男友，之後又和另名打遊戲的網友曖昧，因小琪擔心感情會遭線上遊戲的朋友非議，便經常情緒勒索、抹黑他。

法官檢視全部錄音證據，發現當天兩人語氣親密、打鬧搶棉被，伴隨親吻、愛撫、調情聲，阿弘雖說「那妳乖乖把褲子脫掉，快點」，但語氣親暱，小琪也多次表示「不要」，但多帶撒嬌口吻，且同時身體配合、要求戴套，發生性行為時兩人對話依然親暱，甚至不時笑出來，並無小琪遭強迫威脅的跡象。

法官指出，阿弘雖自承「我真的有欺負妳」，但欺負可形容逗弄、調情、情緒報復、冷落或戲弄對方，並不等同於強暴或性侵，因證據不足，判阿弘免賠。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。