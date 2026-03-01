恐怖三寶！高雄賓士男「左轉道直接右轉」　倒楣騎士撞上慘摔

記者吳世龍／高雄報導

高雄市岡山區發生一起違規右轉的交通事故。一名男子駕駛賓士車行經中山南路時，竟從最內側的左轉車道直接「大甩尾」向右轉，導致外側直行騎士反應不及當場相撞。警方提醒，轉彎車未依規定先進入指定車道，不僅危險更將面臨法律罰責。

▲黃男子駕車行經岡山區中山南路時，竟從最內側的左轉車道直接向右轉，導致外側直行騎士反應不及當場相撞。（圖／記者吳世龍翻攝）

岡山分局於本月 26 日 17 時許接獲報案，指出在岡山區中山南路與大德三路口發生交通事故。據警方初步調查，64 歲黃姓男子駕駛自小客車，原本沿著中山南路內側的「左轉專用車道」南下行駛，不料黃男卻突然變換方向往大德三路右轉，導致後方外側車道直行的機車騎士（45 歲曹姓男子）直接撞上噴飛摔落地上。

事故發生後，曹姓騎士身體多處受擦挫傷，所幸經緊急送往岡山醫院救護後，並無生命危險。警方現場對雙方駕駛進行酒測，數值均為 0，排除酒駕肇事可能。

岡山分局初步研判，本次事故的主因為小客車駕駛黃男「多車道右轉彎，不先駛入外側車道」。針對此項違規，警方將依《道路交通管理處罰條例》第 48 條第 1 項第 4 款進行製單舉發，黃男將面臨新臺幣 600 元以上、1,800 元以下罰鍰，詳細肇事責任歸屬則由交通大隊進一步分析研判。