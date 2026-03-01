超商店員搖一搖包裹「硬硬的」機警報案　2外籍車手40分鐘被逮

▲警方接獲通報火速攔截嫌犯車輛，查扣做案用包裹，內有金融卡3張。（圖／中壢警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一家超商店員機警發現店內外籍男子領取的包裹盒疑似硬質卡片，很可能是詐欺車手取卡，立即通報警方，雖然犯嫌已經駕車離去，員警仍迅速調閱車號鎖定犯嫌行蹤，40分鐘後，警網在龜山區攔停該車，查獲越南籍何姓及阮姓男子2人，查扣做案用金融卡、手機及不法所得。全案警詢後，依詐欺罪嫌依法偵辦。

中壢警分局於27日上午8時許接獲中正路上的超商店員通報，說是店內有外籍男子領取的包裹盒疑似硬質卡片，很可能是詐欺車手取卡情形。興國派出所警網立即趕赴現場，雖然犯嫌已經駕車離去，員警仍迅速調閱車號鎖定犯嫌行蹤。

▲警方將越南籍何姓男子及25歲阮姓男子移送偵辦。（圖／中壢警分局提供）

經追蹤發現該車往龜山方向行駛，中壢警分局立即通報龜山警分局協助攔查，雙方線上即時合作，由龜山警分局大坑派出所警網於8時40分成功在南上路攔停該車，並查獲31歲越南籍何姓男子及25歲阮姓男子2人，並查扣做案用金融卡3張、手機2支及不法所得3,000元。

中壢警方表示，本案從接獲通報到成功攔停僅40分鐘，充分展現桃警團隊跨分局合作，也歸功於超商店員機警檢舉。依據警政署自去年7月1日起實施的「民眾檢舉車手獎勵核發原則」，民眾若提供具體事證（如車號、照片、影像或明確地點），協助查獲詐欺車手（包含提款車手、取簿手、收水手等），每案可核發新台幣1萬元獎金，且不必等法院判決確定，只要案件經檢察官裁定交保或聲請羈押等，即可申請核發，將協助這位機警店員申請檢舉獎金。