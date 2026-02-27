槍擊醫美董座「河邊談分工」槍手11度變裝仍被逮　女友與父助逃亡

▲醫美診所槍擊案的蕭姓被害人懷疑槍擊案與2025年的股東糾紛有關。 （圖／網友三重溜的滑提供）

記者邱中岳／台北報導

北市大安區一家醫美診所，疑因內部股東糾紛，導致蕭姓負責人在年節開工當天被林姓槍手開槍，造成腿部中彈，槍手在18日開始至21日當天就開始預謀犯案，不斷與其他三名同夥約在河堤邊「聊天」，警方懷疑是在商討犯案策略，另外也不排除槍手提早到台中取槍，另外女友以及父親則是協助掩護逃亡。

警方調查，北市大安區一家醫美診所的蕭姓負責人，21日開工當天遭23歲的林姓槍手從後方伏擊，導致蕭姓負責人腿部中彈，警方一路追查槍手1逃逸路徑，發現嫌犯從18日就開始準備犯案，並且將手機換成外國電話卡，期間僅與女友、父親以及其他同幫派的成員見面。

見面都約河堤邊

據了解，林姓槍手在18日就離開北市大同區的住處，並且僅與5人聯繫，其中包括從小一起加入明仁會的幫派成員，包括33歲的林姓大哥、24歲的林姓男子、23歲的彭姓男子，且3人於18日至20日，密集相約在河堤邊見面，有時四人一起碰面，有時兩兩碰面，警方懷疑就在研擬犯案流程。

台中過夜疑拿槍

林姓槍手在18日離開家中後就搭高鐵先行前往台中，在台中與一名27歲的石姓男子碰面，並且在旅館住了一個晚上才回台北，警方查閱相關資料，懷疑林向石姓男子取得槍枝後北上犯案，而他返回台北後未回租屋處，一路開始製作斷點、鋪陳犯案。

住夜市商旅買換裝用品

槍手從台中北上之後，就跑到新北市永和區的一家商旅投宿，並且在20日轉往北市士林夜市附近的商旅住一晚，期間還跑到士林夜市買衣服，方便逃亡時變裝，並在21日上午六時許退房，直接跑到案發地點的附近，並且在附近換裝兩次，最後躲進樓梯間埋伏，見蕭男出現後開槍逃逸。

持假證件過夜

警方發現，林姓槍手所投宿旅館所用的身分證件都不是用本人的身分證件，提供的住宿的身分證件主要有失竊的、有借錢抵押的，警方也通知相關人等前來應訊，確定證件為失竊或者借貸所提供的，並非相關涉案人員，所以目前還在排查身分證件的來源。

▲逮醫美診所槍擊案槍手，發現前後九次變裝，遇到商圈就變裝，企圖製造斷點。 （圖／記者張君豪攝）

逃亡從北至南：遇到商圈就血拚

林姓槍手在槍擊案發生後沿路逃往位於洲美街的北投焚化爐，又轉往士林區社子一帶，最後搭車前往林口，再轉搭計程車逃往桃園、苗栗、台中，期間在各地區還轉搭計程車，不斷在市區裡繞行或變裝，直到22日凌晨投宿台中一家商旅。

起床後直奔百貨...前後11次變裝

槍手在台中過夜後起床，接著就跑到百貨公司先買衣服換裝，接著又搭高鐵直奔高雄，犯案前變裝2次，犯案後變裝9次，前後共計11次，警方掌握嫌犯行蹤後，發現林槍手又轉往北上嘉義，抵達嘉義市區後鎖定林就躲在阿里山上的民宿，所以前往逮人。

醫美股權糾紛惹禍

據悉，蕭姓醫美診所負責人因為內部股權糾紛，導致在2025年就有相關爭議問題，最後卻因此遭到黑幫教唆槍手朝腿部開槍，不排除是要「給教訓」，目前警方仍在追查幕後藏鏡人。

六人責任分工曝光

警方查出林姓槍手犯案前密集與六人聯繫，其中常在河堤邊聊天的彭男，不排除是負責善後、安家部分，其餘吳、林則是規畫犯案，另外陳姓女友、槍手父親則有隱匿行蹤的疑慮，後來改以證人方式到案說明，最後石姓男子則懷疑提供槍枝。

註記幫派全失靈

據了解，儘管槍手等其他聯繫成員都被註記竹聯幫仁堂明仁會成員，但是是因早期在其他分局共同犯下組織案件，所以被列成員，但幫派成員「跳槽」、「過戶」也是時有所聞，所以註記根本無效，警方也將重新追查幕後藏鏡人。