獨／開轟醫美董座！23歲槍手「散步離場」...超商悠哉按ibon叫小黃

▲大安區某醫美診所負責人遭槍擊，中彈畫面曝光。（圖／網友三重溜的滑提供）

記者張君豪／台北報導



北市大安區仁愛路四段一處醫美診所21日中午驚傳槍擊案，當時醫美診所65歲蕭姓負責人與多名員工正進行新春開工團拜，卻遭一名槍手闖入連開4槍，造成蕭男右小腿中彈、現場血流如注，另有2名員工遭流彈波及受輕傷。監視器畫面顯示，槍手犯案後步行離開現場，沿路變裝躲避追緝，行徑顯然早有準備。警方循線掌握嫌犯行蹤，26日在阿里山將林姓槍手逮捕到案，並逮捕涉案接應、提供犯罪工具給林男的涉案6名共犯到案。



這起槍擊案發生後，北市大安分局與台北市刑大共組專案小組，經調閱監視器發現，林姓槍手（23歲、經查有聚眾鬥毆、傷害等前科）犯後並未駕車離去，而是沿著仁愛路巷弄，步行逃逸，且沿途刻意長時間停留。



槍手藉此緩慢步行手法，刻意製造調閱監視器的難度和盲點，干擾警方辦案。槍手犯案後沿街步行並利用巷弄隱僻角落變裝，等到進入連鎖超商，使用店內ibon事務機操作叫車系統。



林男似乎接受幕後策畫槍擊案的黑幫長期訓練，熟練透過ibon螢幕點選「數位生活」服務，再選擇「計程車叫車」，挑選計程車隊，輸入黑幫事先提供的外勞卡手機號碼後完成叫車，螢幕隨即顯示車號與預計到達時間。林嫌藉此方式避免路邊攔車或直接通話，降低被辨識風險，增加追查困難。據傳林姓槍手先搭乘計程車逃往北市北投區後再度徒步變裝逃逸，並改成其他大眾運輸工具往中部方向逃逸。

