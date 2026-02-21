挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

記者黃宥寧、黃資真／台北報導

台北市大安區仁愛路四段一處醫美診所今(21日)中午12時40分驚傳槍響！正逢開工團拜日，蕭姓負責人卻疑似因經營糾紛問題，遭不明人士連開4槍，其中1槍擊中腿部，當場血流不止，目前送醫救治中，一旁的2位員工也遭流彈波及，幸僅擦挫傷未送醫。附近民眾聽到聲音原本以為是鞭炮聲，沒想到出來看才得知有人中彈。

▲仁愛路四段一間醫美診所發生槍擊案。（圖／記者黃宥寧攝，下同）



該醫美診所位於大安區一間商業大樓內，今天負責人與員工在一樓大門前進行開工團拜，沒想到負責人卻遭槍擊，現場照片內能看見放有許多零食、水果供品，以及準備焚燒的金紙，只是目前周圍已圍起封鎖線，地上還留有一片暗紅色的血跡，相當驚悚。

據附近民眾表示，因為今天是初五開工日，聽到聲音以為是普通放炮的聲響，沒想太多，沒料到竟是槍聲。

▲地上遺留一灘蕭男中槍的血跡。



大安分局說明，該名嫌犯一個人到了團拜現場，跟隨65歲蕭姓負責人，鎖定目標後朝蕭男連開了4槍，其中1槍擊中他的右小腿，但流彈波及到一旁2名員工，警方獲報到場後緊急將蕭男送醫救治，員工則因輕微擦挫傷，未送醫。

經調閱監視器後發現，嫌犯犯案後徒步離開現場，且變裝逃逸，目前正循線全力追緝中。全案將偕同刑警大隊等相關單位成立專案小組，以殺人未遂、恐嚇公眾危安及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪等報請臺灣臺北地方檢察署指揮偵辦，全力緝捕嫌疑犯到案。