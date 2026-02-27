　
國際

快訊／阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

記者張方瑀／綜合報導

阿富汗塔利班政府26日無預警對巴基斯坦發動大規模進攻，聲稱已奪下超過15個哨所並擊斃數十名士兵。對此，巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）怒斥塔利班已經淪為印度的代理人，並強硬宣告巴國的耐心已經耗盡，「現在雙方就是公開戰爭！」

▲▼巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴基斯坦國防部長阿西夫（Khawaja Asif）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼阿富汗與巴基斯坦關係圖。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）

▲阿富汗與巴基斯坦關係圖。（AI協作圖／記者張方瑀製作，經編輯審核）

阿富汗閃擊邊境　聲稱奪下15哨所、俘虜士兵

根據《法新社》報導，阿富汗部隊26日在邊界沿線多個地點發動猛烈攻勢。塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）聲稱，為了報復巴基斯坦軍方多次挑釁，阿富汗部隊對巴國軍事基地發動大規模進攻，並在短短兩小時內奪下超過15個哨所。

穆賈希德強調，「已有數十名巴基斯坦士兵遭擊斃，我們運送了10具遺體，還有數人受傷被俘。」阿富汗東部庫納爾省（Kunar）與開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）均傳出激烈戰火。

不過，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）的發言人隨即否認相關說法，堅稱沒有任何哨所被奪，並表示巴國部隊已進行報復性回擊，對邊界另一側造成重大損失。

怒轟塔利班淪「印度殖民地」　巴基斯坦防長：準備全面開戰

巴基斯坦媒體DawnNews報導，針對邊境局勢急遽惡化，巴基斯坦國防部長阿西夫發表了極其強硬的聲明。他指出，在北約軍隊撤出後，原本期望阿富汗能迎來和平，並專注於人民利益，沒想到塔利班卻反其道而行。

「塔利班讓阿富汗變成了印度的殖民地！」阿西夫怒批，塔利班將全世界的恐怖分子都集結在阿富汗，並開始對外輸出恐怖主義，甚至剝奪了伊斯蘭教賦予女性的基本權利。

他直言，儘管巴基斯坦曾透過外交手段試圖維持和平，但塔利班顯然已經淪為印度的代理人。

阿西夫在聲明最後發出通牒，強調巴基斯坦軍隊正針對侵略給予果斷回擊，「我們的耐心已經耗盡了，現在雙方就是公開戰爭（open war），接下來將是一場激烈的對決。」

