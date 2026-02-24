不只縮小軍演　南韓還提議「排除日本」　美軍回嗆：那我們自己辦

▲圖為位於南韓京畿道平澤市的駐韓美軍韓福瑞營。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓與美國原定明（25）日共同宣布，年度聯合軍演「自由之盾」（FS）將從3月9日至19日登場，卻臨時踩煞車。熟悉南韓政府動向的消息人士透露，李在明政府以今年為「南北韓和平共存元年」為由，要求大幅縮減野外機動訓練規模，讓美方感到難堪；同時，韓方還提議美日韓空中聯演「排除日本」。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓聯合參謀本部與駐韓美軍原擬25日對外公布聯合軍演實施計畫，但在最後關頭延後。其關鍵癥結在於，韓方希望壓縮往年在該期間密集進行的聯合野外機動演訓（FTX）規模，美方則對臨時變動表示「難以配合」。

消息指出，相關兵力與裝備早已從美國本土調派啟程，部分單位甚至已部署至南韓，一旦調整將影響整體戰備規劃。

報導指出，南韓李在明政府認為，若要把2026年打造為「南北韓和平共存的元年」，有必要透過在軍事層面降低緊張措施來釋出善意；不過，美軍方面則對被突然要求修改事前已敲定的訓練計畫感到錯愕，雙方對上半年例行性軍演的認知差距浮上檯面。

另外，美方日前提議舉行美日韓空中聯合演訓，韓方也出現不同聲音。報導披露，南韓國防部在評估後，曾以時間安排困難為由表示「難以接受」，並提出改為由美韓雙邊訓練、並排除日方參與的替代方案，但未獲美方同意。相關人士轉述，美軍的回應相當直接，「那我們（美國、日本）自己來做吧。」

▲獨島為南韓實際管轄的領土，不過日本卻稱其為竹島，主張日本擁有主權。（圖／達志影像／newscom）

事實上，美軍本月16日與18日已在東海（東中國海）與日本海（南韓稱東海）上空，與日本航空自衛隊實施聯合演訓，並動用4架B-52戰略轟炸機，南韓則未參與，引發外界關注美日韓安全保障合作的走向。

對於外界質疑，南韓國防部強調並未拒絕，而是因傳統新年假期（15至18日）、以及正值日本單方面主張「竹島之日」（2月22日）時間點敏感，才要求調整。發言人辦公室人士表示，韓方曾建議若只能在原定日期舉行，可改為美韓雙邊形式，但美方未予回應。

不過，南韓軍方內部對此解讀並不一致。消息人士指出，外交辭令中存在「婉拒」的表達方式，美方可能將韓方的調整要求及「排除日本」視為實質性的拒絕。南韓國防部前高層官員更直言，「提出變更方案，本身就是對原提案的否定。」