一架攻擊直升機都沒有　075型兩棲艦恐遭自殺無人快艇襲擊

▲▼075型兩棲攻擊艦公開最新照片，但卻被發現上空飛行的6架艦載直升機全都是運輸型，洩露該艦缺少攻擊型艦載直升機的一大隱憂。（圖／翻攝自大陸網站）

▲075型兩棲攻擊艦公開最新照片，但卻被發現上空飛行的6架艦載直升機全都是運輸型，洩露該艦缺少攻擊型艦載直升機的一大隱憂。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

被解放軍視為奪島核心裝備之一的075型兩棲攻擊艦，在農曆春節前夕曝光一張極具氣勢的照片，該艦在大海中航行時空中也飛越6架艦載直升機。但隨著該圖的公開卻洩露出075型缺乏攻擊型直升機的大缺陷，未來面對成群無人快艇的攻擊將毫無招架之力。

在照片中可以看見，075型航行在大海上，其寬闊的甲板展現該艦可容納並起降各型作戰直升機，執行立體登陸與垂直突擊，但空中的6架艦載直升機卻被發現全都是運輸型直升機，沒有任何一架攻擊型直升機的身影。也就是說，目前中國海軍現今的陣容中，仍未有一款能夠在兩棲攻擊艦上起降使用的艦載攻擊性飛機，而先前公開的076型及其艦載機都是尚未服役的狀況。

大陸知名軍事評論「海事先鋒」指出，075型並未設有像076的彈射器，未來勢必很難操作體量較大的艦載攻擊無人機，所以目前只能寄望於艦載武裝直升機提供火力支持。但現役的直-10、直-19武裝直升機都沒有在075型上駐艦，甚至也沒有陸軍的武裝直升機在兩棲攻擊艦上集群使用的照片。

▼解放軍武直-10武裝直升機。（圖／國防部官網公布）

▲▼解放軍武直-10武裝直升機。（圖／國防部官網公布）

分析強調，即便陸軍的武裝直升機登艦展開訓練，實際上也是於事無補。現代空中突擊作戰其實是相當複雜的戰術，需要武裝直升機、運輸直升機、被投送部隊長期在一起訓練，甚至連士兵登上飛機的順序和從飛機上卸載的順序，都需要專門的合練多次才能掌握。面對需長期在一個固定編制的聯合部隊中進行訓練，戰時才臨時拼湊是絕對無法應對的。

文章表示，兩棲攻擊艦本身沒有任何的反艦作戰能力，它的一切攻擊火力都來源於艦載機提供，因此075兩棲攻擊艦若配備武裝直升機，就具備遠強於一般驅逐艦的反艦火力，若能夠攜帶新型專屬重型武直，將可取得超過500公里的反艦作戰半徑，其中包含直升機提供的200公里半徑和反艦導彈提供的300公里半徑。

就目前來說，075型在缺乏攻擊能力的情況下，對未來戰事勢必還無法應對，甚至容易遭到多艘自殺式無人快艇的襲擊。分析預估，075型仍需進行深度改進，包含提供現代化攻擊無人機、武裝直升機的常駐使用能力，並為其配備足夠的打擊性武器，而走完這一步，恐怕還需3年時間。

075型兩棲攻擊艦是中國自主研發的首款大型兩棲作戰艦艇，全長約250米，滿載排水量達4萬噸，採用全通式飛行甲板設計，可同時起降6架直升機，機庫容量約30架，並配備塢艙以搭載氣墊登陸艇、兩棲戰車及近千名士兵，整體綜合投送能力相當高，被視為解放軍實施遠海登陸作戰、島礁奪控的核心裝備。目前075型已服役4艘，分別為首艦「海南艦」、二號艦「廣西艦」、三號艦「安徽艦」以及才在2025年入列的四號艦「湖北艦」。

▼解放軍海軍第四艘075型兩棲攻擊艦「湖北艦」入列南海艦隊。（圖／翻攝自人民日報）

▲▼▲▼解放軍海軍第四艘075型兩棲攻擊艦「湖北艦」入列南海艦隊。（圖／翻攝自人民日報）

