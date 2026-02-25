　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱毅嘆：柯建銘還是輸給了賴清德　蔡英文力量根本不是賴的對手

▲柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

▲柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立法院新會期開議，民進黨團「萬年總召」柯建銘正式卸任，新潮流立委蔡其昌成為新任黨團總召。對此，前立委邱毅24日表示，柯建銘還是輸了，當然不是輸給蔡其昌，是輸給賴清德，柯建銘忽略了賴清德的狠辣，這一次勢在必得，這次柯下蔡上的結果，賴清德還是牢牢掌控黨團，所謂蔡英文力量根本不是賴清德的對手，怪不得前些日子，蔡英文立馬跳出來否認東山再起。

邱毅表示，柯建銘還是輸了，與蔡其昌密室協商以後，決定退位讓賢，終結25年的總召生涯，但「柯建銘當然不是輸給蔡其昌，是輸給賴清德」。

邱毅表示，在去年大罷免失敗以後，賴清德就要柯建銘背鍋辭總召，那時柯建銘堅決不辭，負隅頑抗的結果，賴清德被迫收手。第一回合柯建銘似乎是贏了，以為可以得到蔡英文的相挺，再沒有人可以撼動總召地位。但是柯建銘忽略了賴清德的狠辣，這一次賴清德勢在必得，非逼辭總召不可。

邱毅認為，賴清德其實也輸不起，外界已把這次總召之爭定調為「賴柯之爭2.0」，若再輸給柯建銘，領導威信掃地，再也無法撐起權力舞台。

邱毅說，賴清德最厲害的兩個武器，第一是對媒體和網路的操控、第二是司法爪牙的天羅地網。如果賴清德要整治柯建銘，柯建銘別說總召不保，只怕要到黑牢裡與老鼠蟑螂同居。柯建銘也算倔強，一直撐到最後，才終於決定繳械投降，自願放棄總召的位子。

邱毅認為，從柯建銘下蔡其昌上的結果，賴清德還是能牢牢掌控民進黨團。所謂的蔡英文力量太過鬆散，根本不是賴清德的對手，怪不得前些日子，有媒體炒作蔡英文想東山再起，2028年取賴清德而代之，蔡英文立刻跳出來否認。

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）

▲前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）

02/23 全台詐欺最新數據

223 1 0638 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／永豐銀爆內神通外鬼　經理涉助詐貸4千萬遭搜索
快訊／「抽出2名輝達股東」！每人賺302萬　萊爾富幸運門市曝
快訊／吳中純女兒發聲「無法用言語形容的痛、想跟妳離開」
前主播吳中純猝逝　醫曝「淋巴癌6大徵兆」
陳大天工作全無！「市場幫爸賣菜脯」　妻露面曝現況

民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

涉酒駕、性騷、助理費案都不行！　民進黨確定撤銷3人初選登記

涉酒駕、性騷、助理費案都不行！　民進黨確定撤銷3人初選登記

民進黨今（25日）召開中執會，會中也審視近日黨內登記六都議員初選中，部分爭議人選的參選資格，其中涉助理費案一審被判7年10月的陳怡君、涉性騷的素人牙醫謝秉舟皆被撤銷初選登記；日前爆出酒駕的黃偵琳則自行退選，三人確定無法在2026大選中披綠袍參選。

回應韓國瑜邀請　賴清德再強調：合憲之下「一定」赴立院國情報告

回應韓國瑜邀請　賴清德再強調：合憲之下「一定」赴立院國情報告

快訊／賴清德感謝柯建銘！　「完成交棒」為台灣民主留深厚基礎

快訊／賴清德感謝柯建銘！　「完成交棒」為台灣民主留深厚基礎

傳鄭習會時間已敲定3月12日　民進黨：希望國民黨以國家為重

傳鄭習會時間已敲定3月12日　民進黨：希望國民黨以國家為重

稱2026只能贏　鄭麗文：3月完成9成縣市長提名

稱2026只能贏　鄭麗文：3月完成9成縣市長提名

邱毅賴清德柯建銘總召之爭蔡英文民進黨蔡其昌

