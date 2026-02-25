邱毅嘆：柯建銘還是輸給了賴清德　蔡英文力量根本不是賴的對手

▲柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立法院新會期開議，民進黨團「萬年總召」柯建銘正式卸任，新潮流立委蔡其昌成為新任黨團總召。對此，前立委邱毅24日表示，柯建銘還是輸了，當然不是輸給蔡其昌，是輸給賴清德，柯建銘忽略了賴清德的狠辣，這一次勢在必得，這次柯下蔡上的結果，賴清德還是牢牢掌控黨團，所謂蔡英文力量根本不是賴清德的對手，怪不得前些日子，蔡英文立馬跳出來否認東山再起。

邱毅表示，柯建銘還是輸了，與蔡其昌密室協商以後，決定退位讓賢，終結25年的總召生涯，但「柯建銘當然不是輸給蔡其昌，是輸給賴清德」。

邱毅表示，在去年大罷免失敗以後，賴清德就要柯建銘背鍋辭總召，那時柯建銘堅決不辭，負隅頑抗的結果，賴清德被迫收手。第一回合柯建銘似乎是贏了，以為可以得到蔡英文的相挺，再沒有人可以撼動總召地位。但是柯建銘忽略了賴清德的狠辣，這一次賴清德勢在必得，非逼辭總召不可。

邱毅認為，賴清德其實也輸不起，外界已把這次總召之爭定調為「賴柯之爭2.0」，若再輸給柯建銘，領導威信掃地，再也無法撐起權力舞台。

邱毅說，賴清德最厲害的兩個武器，第一是對媒體和網路的操控、第二是司法爪牙的天羅地網。如果賴清德要整治柯建銘，柯建銘別說總召不保，只怕要到黑牢裡與老鼠蟑螂同居。柯建銘也算倔強，一直撐到最後，才終於決定繳械投降，自願放棄總召的位子。

邱毅認為，從柯建銘下蔡其昌上的結果，賴清德還是能牢牢掌控民進黨團。所謂的蔡英文力量太過鬆散，根本不是賴清德的對手，怪不得前些日子，有媒體炒作蔡英文想東山再起，2028年取賴清德而代之，蔡英文立刻跳出來否認。

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）