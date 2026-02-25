韓國瑜關心攝護腺抓2小時　賴清德重申：合憲下「一定」赴立院報告

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

立法院新會期24日開議，立法院長韓國瑜日前聲明，將在野黨極度反彈的國防特別條例列為優先法案，也在與總統賴清德茶敘時承諾，按照綠營一貫主張，邀請賴至立院國情報告「統問統答」。民進黨今（25日）召開中執會，據轉述，賴清德於會中致詞時表示，因應國際情勢關鍵轉折，期盼朝野各黨能團結一致，也要再次表達，只要在合憲方式、朝野黨團有共識的邀請下，一定會前往立法院進行國情報告。

對於國情報告，韓國瑜昨日於朝野協商上則表示，盼朝野立委12人發言，每人5分鐘「總統66歲了考慮他攝護腺」。

據轉述，賴清德會中致詞時表示，美國關稅政策的變化，不只影響台灣，也牽動全球經貿情勢。行政院卓榮泰院長及鄭副院長的談判團隊，已經在第一時間向我報告說明，也在昨天向國人詳細說明。政府會以堅守國家利益、產業利益、糧食安全與國人健康為最高原則，守住談判的好成果、確保232條款等最優惠待遇不打折、並持續與美方積極聯繫溝通。

賴清德指出，在因應關鍵轉折之際，期盼朝野各黨能團結一致、齊心協力。因此，我在前天邀集五院院長進行新春茶敘，希望化誤解為理解、化分歧為團結。對於會中立法院院長韓國瑜邀請他到立法院國情報告，要再次表達，只要在合憲方式、朝野黨團有共識的邀請下，一定會前往立法院進行國情報告。

據轉述，民進黨團總召蔡其昌在會中代表立法部門報告，他表示，感謝柯建銘，柯建銘竭盡所能用智慧幫助民進黨、國家前進，感謝柯建銘成全，而他個人做事就是全力以赴，會努力做好總召工作，跟行政部門、黨部建立最好協調機制，昨天已經開始施政報告跟總質詢，國防特別條例昨天在協商下預計交付委員會，看國民黨會不會提出版本，屆時三個一起審查。

蔡其昌認為，這樣的轉折可能也跟韓國瑜院長年前聲明相關，也要感謝他釋出的善意，最重要還是希望軍購順利建案。感謝賴清德總統展現謙卑態度釋出善意到立法院國情報告，創造憲政史上首次，韓國瑜也展現他的高度，無論是軍購、國情報告，人民希望看到朝野把問題解決。

至於國情報告進度，蔡其昌也坦言，昨天朝野協商時，因為國民黨團總召傅崐萁總召又要繼續加碼，包含把國情報告分段，委員發言、再總統回覆、再委員發言、再總統回覆。但自己跟韓國瑜院長都認為這是變相實質質詢，又違憲了，協商最後沒有結論、擇期再議，希望不要變成各黨各自加碼，最終一事無成。