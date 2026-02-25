快訊／涉酒駕、性騷、助理費案都不行！　民進黨確定撤銷3人初選登記

▲北市議員陳怡君因涉助理費案遭判刑，民進黨中央今撤銷其初選登記資格。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（25日）召開中執會，會中也審視近日黨內登記六都議員初選中，部分爭議人選的參選資格，其中涉助理費案一審被判7年10月的陳怡君、涉性騷的素人牙醫謝秉舟皆被撤銷初選登記；日前爆出酒駕的黃偵琳則自行退選，三人確定無法在2026大選中披綠袍參選。

民進黨直轄市議員黨內初選領表登記，北市議員陳怡君涉助理費案、一審遭判7年10月，雖第一天就到場登記參選，但當晚民進黨廉政會就開鍘，將陳怡君停權2年6個月。而台南市議員第8選區以素人牙醫身分登記參選的謝秉舟，近日被爆料是性騷犯，謝男斥是任意指摘的言論，將蒐證提告誹謗與妨害名譽。

高雄左營楠梓區的參選人黃偵琳則爆出酒駕肇事，雖然出面三度鞠躬致歉，但未提退選。不過，最終隔日宣布退選。民進黨高雄市黨部表示，市黨部尊重其決定，也肯定其願意承擔政治責任的態度，後續將依黨中央規定繼續辦理相關程序。市黨部重申，民進黨對於酒駕零容忍立場與社會價值一致。

民進黨今召開中執會，據轉述，民進黨秘書長徐國勇會中表示，市議員初選民調的時程已經排定也都公布，3月2日到8日是高雄、3月9日到15日是台南、3月16日到3月22日是桃園、3月23日到3月29日是新北、台中。

會中也審議部分登記初選的爭議人選參選資格，包含涉酒駕、已自行宣布退選的高雄左營楠梓區參選人黃偵琳；涉助理費案一審被判刑的北市中山大同區參選人陳怡君；涉嫌性騷的台南市第8選區素人牙醫謝秉舟，中執會確定撤銷三人初選登記，之後會將參與初選的登記費、民調費通通退還。