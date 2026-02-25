快訊／賴清德感謝柯建銘！　「完成交棒」為台灣民主留深厚基礎

▲賴清德、柯建銘。（資料照／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

立法院民進黨團昨日進行幹部改選，最終經由推舉方式，由立法院前副院長蔡其昌接任黨團總召，柯建銘25年的總召生涯正式劃下句點。民進黨今（25日）召開中執會，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時表示，要特別感謝柯建銘總召。二十五年來肩負黨團總召重任，始終站在第一線。許多關鍵法案能在複雜的政局中取得突破，背後都離不開他運籌帷幄，如今完成交棒傳承，要致上最高敬意，多年來奉獻與堅持，為民進黨、也為台灣民主留下深厚基礎。

賴清德致詞時表示，首先要向新春期間留守執勤的軍警消、醫護，以及所有基礎設施的工作人員，表達最誠摯的感謝及敬意。因為有大家的辛勞奉獻，讓國家的安全、社會的安定與交通的順暢，能在連續假期間穩健運作。也要向全體黨公職、全體黨員與黨部同仁大家拜個晚年，祝大家新的一年都能七喜春來、心想事成。並且感謝在過年期間到各地拜年期間黨部同仁的辛勞，期盼各位在新年過後，能夠調整好心情，攜手迎接未來的各種挑戰。

對於黨團幹部改選，賴清德表示，昨日，立法院新會期正式開議，民進黨團也順利完成新的黨團幹部改選，由蔡其昌委員接任總召，莊瑞雄委員接任幹事長、范雲委員出任書記長。對此，要向卸任的黨團幹部們表達感謝之意。感謝他們為推動各項政策法案，堅守立場、全力以赴。

賴清德提到，尤其要特別感謝柯建銘總召。二十五年來，肩負黨團總召重任，無論朝野局勢如何變化，都能夠始終站在第一線。許多關鍵法案能在複雜的政局中取得突破，背後都離不開他的運籌帷幄與調和鼎鼐。

賴清德強調，如今完成交棒傳承，要致上最高的敬意。感謝柯總召多年來的奉獻與堅持，為民進黨、也為台灣民主留下深厚基礎。同時，也期勉蔡其昌總召能帶領黨團，與行政團隊及黨部密切協作，發揮最大的戰力，為國家、為台灣、為人民持續努力打拚。

