神鬼董座「3招A走2億」！推動通姦除罪...假律師周方慰起訴求刑5年

▲曾推動通姦除罪的周方慰涉嫌非法詐貸侵占2億餘元遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

富邦綜合開發公司董事長周方慰，涉嫌從2015年起，趁富邦與南華大學的集賢樓宿舍租約訴訟和解之際，侵占校方支付的和解金2850萬元，又未經股東同意，擅自出售集賢樓並用假合約墊高售價，向銀行詐貸1.6億元，再假修繕名義詐得紓困補助2096萬5千元，台北地檢署24日依詐害銀行等罪起訴周方慰與4名共犯。

周方慰對外形塑自己是有牌律師，在2019年被依妨害家庭罪判刑定讞後，聲請解釋憲法，大法官在2020年宣告《刑法》第239條的通姦、相姦罪違憲，周男因是13件釋憲案聲請之一，成為通姦除罪的推手之一，不過他後來被發現不具律師資格，卻承攬訴訟業務，還拿裸照恐嚇前女友，被合併判處1年徒刑、得易科罰金。

北檢起訴指出，富邦綜合開發公司名下集賢樓宿舍位於嘉義大林鎮，原本租給華南大學使用，是富邦公司唯一的營收來源，因租金給付與維護責任等契約問題打官司後，雙方在2015年達成和解，學校同意賠償2850萬元，但開出的14張支票都被周方慰私吞，全部沒有進入富邦公司帳戶。

2020年間，周方慰又涉嫌未經公司股東同意，私下與璽美、鈞言2公司簽訂3方協議，以1.43億元盜賣集賢樓，並以不實契約和假金流，把成交價墊高到2.3億元，並完成實價登錄，讓銀行信以為真，依合約價格的7成核貸1.6億元。

詐貸得手後，周方慰等人再製造假租約，明明集賢樓宿舍只有480間房，虛增成有600間房已出租，接著以修繕宿舍為由，向銀行詐領紓困專案貸款，獲核撥2096萬5千元，案檢察官陳雅詩指揮調查局台北市調處偵辦後，總計周方慰等人靠一棟集賢樓宿舍施詐A走2億986萬元。

周方慰被依詐害銀行、背信、業務侵占等罪提起公訴，遭檢察官求處有期徒刑5年，共犯璽美公司實際負責人林柏傑等4名共犯也遭起訴，鈞言公司負責人蘇哲彥滯留國外未歸，已經被發布通緝。