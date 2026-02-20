　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

菜市場之花遭踢下體濺血！ 律師曝「人肉佔位」無法可罰關鍵原因

▲左營漢神巨蛋地下停車場爆發嚴重肢體暴力衝突 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲左營漢神巨蛋地下停車場爆發疑因搶車位發生的肢體衝突 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名有「菜市場之花」封號的37歲呂姓女子控訴，17日在漢神巨蛋停車場因停車位糾紛，遭59歲蔡姓女子共3人抓髮拖地、拳打腳踢，下體甚至被踹到撕裂流血，警方獲報到場，雙方互提傷害告訴。對此，律師洪永志表示，搶停車位並不構成強制罪的要件，且巨蛋停車場屬於私人停車場，也不適用道交條例的罰則，目前只能看雙方提出的證據，交由法官來決定誰是誰非及賠償問題。

警方表示，新莊派出所於17日傍晚5時許接獲通報，指漢神巨蛋地下停車場發生糾紛，員警趕抵時呂女和蔡女已未再動手，但彼此均提出傷害告訴，警方依法受理，並調閱監視器釐清衝突經過。

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲呂姓女子在仁武地區有「菜市場之花」的暱稱 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

呂女事後在社群媒體還原驚魂過程，她指出，當時看到有車輛準備駛離車位，便倒車準備停入，未料一輛白色轎車副駕駛座女子竟下車站進停車格「人肉佔位」，硬是不讓她停車。她搖下車窗溝通未果，只好下車詢問「可以人肉站停車格嗎？」對方卻嗆聲「她很多時間跟我耗」。

呂女指控，就在她準備返回車上時，對方突然暴走，猛抓她頭髮將她拖下車，接著徒手毆打、猛踹下體，自己頭部與下體劇痛，下體更出現撕裂流血，頭髮被扯到大量掉落，身心俱創。

雙方提告後，據了解，停車場一樓監視器畫面沒有拍到相關畫面，而且雙方也都沒有提供行車記錄器的畫面，形成「各說各話」的情況。

對此，律師洪永志表示，人肉佔停車位並不構成強制罪的要件，因為強制罪是針對「人」，並非針對「物（停車格）」，而且巨蛋停車場又是私人土地，也不適用道交條例的罰則。

洪永志指出，雙方目前互告傷害，可能要看雙方提出的證據、傷勢情況等，交由法官去判定誰是誰非及相關的賠償問題。

相關新聞：

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主才盼苦盡甘來...慘被踢裂下體

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
72 0 2940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
酒店紅牌「露三點」被捕！　成植物人躺13年亡
26歲兒未返家屍僵！　母淚崩同意解剖：我想知道怎麼了
快訊／11人受傷現場曝！　最小6歲緊急送醫
9歲童魂斷鯉魚潭！　5長輩悲痛認屍
快訊／台27線重大車禍11傷！　傷勢送醫統計中
101櫃員吐槽客人「帶的女生不一樣」　賈永婕道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

偷車犯「肇逃又酒駕」上國道！爆胎炸火花開9km才停下　警拔槍逮人

酒店紅牌「3空」被捕！腦出血成植物人躺13年亡...法院最終判決曝

快訊／六龜台27線兩車對撞現場曝　11人受傷最小6歲緊急送醫

26歲兒未返家團圓已屍僵！母淚崩同意解剖：我也想知道怎麼了

特寵禁養4／當特寵走入公共空間…誰決定哪些生命「比較可愛」？

9歲童魂斷鯉魚潭！父母5長輩悲痛認屍　檢追查是否快艇造浪奪命

快訊／台27線重大車禍！2車相撞釀11人傷　傷勢及送醫統計中

話術拐簽約！買230堂英語課後悔　學生告贏業者拿回學費

華航前會計經理「作假帳吞公款」　高院判賠3600萬元

528海浬遠洋急救！海巡頂惡劣海象「3段轉接」　搶回印尼漁工一命

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

苗栗自小客台3線自撞！車頭爛毀「電桿歪了」　車內4人送醫

關西男國中生「沖天炮炸貓！」　點火還大喊：新年快樂喔

中華隊今開工！蔡其昌曝好消息　費爾柴德、龍恩有望先來台會合

外媒稱史上最強中華隊！　孫易磊嘗試排打線：真的很難

汽車硬闖新樂街夜市！人海「護送」2hrs脫困...警要開罰了

偷車犯「肇逃又酒駕」上國道！爆胎炸火花開9km才停下　警拔槍逮人

酒店紅牌「3空」被捕！腦出血成植物人躺13年亡...法院最終判決曝

快訊／六龜台27線兩車對撞現場曝　11人受傷最小6歲緊急送醫

26歲兒未返家團圓已屍僵！母淚崩同意解剖：我也想知道怎麼了

特寵禁養4／當特寵走入公共空間…誰決定哪些生命「比較可愛」？

9歲童魂斷鯉魚潭！父母5長輩悲痛認屍　檢追查是否快艇造浪奪命

快訊／台27線重大車禍！2車相撞釀11人傷　傷勢及送醫統計中

話術拐簽約！買230堂英語課後悔　學生告贏業者拿回學費

華航前會計經理「作假帳吞公款」　高院判賠3600萬元

528海浬遠洋急救！海巡頂惡劣海象「3段轉接」　搶回印尼漁工一命

偷車犯「肇逃又酒駕」上國道！爆胎炸火花開9km才停下　警拔槍逮人

國籍爭議延燒！李貞秀嗆絕對不退　蘇巧慧：法律問題交給法律解決

全台5家必比登牛肉麵整理包　老山東牛肉家常麵店8年連霸

「TOYOTA全新入門7人座休旅」今年問世！搭載省油1.5升油電

男「長時間戴耳機」耳朵流湯　醫提醒4件事：戴1小時就要休息

百度地圖請岳雲鵬當代言人　推出「小岳岳文心AI副駕」導航

AI戰開火！輝達傳砸300億美元入股OpenAI　軟銀、亞馬遜有望跟進

曝綠營桃園市長人選年後出爐　王義川喊話：縣市長多3席我就去植髮

配料塞滿半個杯身！豆花任選三種料只賣25　八德隱藏版古早味

專訪／韓9頭身女神被網爆「不敢進球場」！　扭傷邊哭邊跳整隻腳腫起來

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

社會熱門新聞

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

大年初三了還沒回家　母衝租屋處驚見26歲兒已屍僵

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

花蓮9歲童翻船溺亡　業者曝翻覆原因

一句「太孤單」刺痛人心　8旬獨居嬤深夜街頭枯坐

父偷香水草莓要給女兒吃　園主急報警：剛噴藥恐中毒

漢神巨蛋認了監視器死角！37歲媽遭踢裂下體淚求畫面

37歲女下體遭踢裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

花蓮鯉魚潭9歲童亡！　目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

5連霸模範里長公務外出被車撞倒　搶救14天辭世享壽81歲

模範里長遇死劫畫面曝！走斑馬線被撞...搶救14天離世

初二回娘家傳悲劇　家人驚見他陳屍浴室

即／台27線兩車對撞現場曝　11人受傷最小6歲

菜市場之花遭踢下體濺血　人肉佔位無法可罰原因曝

更多熱門

相關新聞

台灣首位原民律師楊志航辭世　原民會追頒褒揚令

台灣首位原民律師楊志航辭世　原民會追頒褒揚令

台灣第一位原住民律師、泰雅族人楊志航（族名 Pawan Yumin）於9日因病辭世，享壽66歲。靈堂設於苗栗縣泰安鄉麻必浩部落，告別式於今(20)日舉行，原住民族委員會曾智勇主任委員特別親自前來追頒褒揚令，感念他對原住民族族人的貢獻。

市場拐童涉強制　婦獲判無罪原因揭曉

市場拐童涉強制　婦獲判無罪原因揭曉

律師控檢亂做筆錄　高檢署回應了

律師控檢亂做筆錄　高檢署回應了

好市多新高雄店掛上招牌　1410個汽機車位「全台最多」

好市多新高雄店掛上招牌　1410個汽機車位「全台最多」

活塞、黃蜂大亂鬥　史都華遭禁賽7場

活塞、黃蜂大亂鬥　史都華遭禁賽7場

關鍵字：

停車位衝突下體濺血強制罪律師

讀者迴響

熱門新聞

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

初四接神7禁忌　誤觸恐整年財運走下坡

老婆帶走護照！男崩潰求救送回台

大年初三了還沒回家　母衝租屋處驚見26歲兒已屍僵

挑「這尾數」刮刮樂連中2張！

對另一半斤斤計較星座Top 3

被通知訂單待確認！他急取消...慘損失10萬

2000萬刮刮樂第3張開出　新北土城20歲房仲抱走

《戲說台灣》御用小童星竟48歲了！網封真人版柯南

林志玲哭睡AKIRA守整夜！5對明星好友變夫妻

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

帥過頭／工程師買房趨勢將斷　1區連5年「年年跌3%」

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

刮刮樂中1萬她沒分紅！「男友失望」網吵翻

更多

最夯影音

更多
大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵
驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

驚悚畫面！地主兒借錢不成竟燒屋　梨山果農損失600萬淚控惡行

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水...9歲男童不治

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽遭壓地狂踹...淚控差點死在漢神巨蛋(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

恐怖縱火畫面曝！屏東油漆工投擲「松香水彈」　火車站外爆尖叫(更)

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面