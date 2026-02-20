菜市場之花遭踢下體濺血！ 律師曝「人肉佔位」無法可罰關鍵原因

▲左營漢神巨蛋地下停車場爆發疑因搶車位發生的肢體衝突 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名有「菜市場之花」封號的37歲呂姓女子控訴，17日在漢神巨蛋停車場因停車位糾紛，遭59歲蔡姓女子共3人抓髮拖地、拳打腳踢，下體甚至被踹到撕裂流血，警方獲報到場，雙方互提傷害告訴。對此，律師洪永志表示，搶停車位並不構成強制罪的要件，且巨蛋停車場屬於私人停車場，也不適用道交條例的罰則，目前只能看雙方提出的證據，交由法官來決定誰是誰非及賠償問題。

警方表示，新莊派出所於17日傍晚5時許接獲通報，指漢神巨蛋地下停車場發生糾紛，員警趕抵時呂女和蔡女已未再動手，但彼此均提出傷害告訴，警方依法受理，並調閱監視器釐清衝突經過。

呂姓女子在仁武地區有「菜市場之花」的暱稱

呂女事後在社群媒體還原驚魂過程，她指出，當時看到有車輛準備駛離車位，便倒車準備停入，未料一輛白色轎車副駕駛座女子竟下車站進停車格「人肉佔位」，硬是不讓她停車。她搖下車窗溝通未果，只好下車詢問「可以人肉站停車格嗎？」對方卻嗆聲「她很多時間跟我耗」。

呂女指控，就在她準備返回車上時，對方突然暴走，猛抓她頭髮將她拖下車，接著徒手毆打、猛踹下體，自己頭部與下體劇痛，下體更出現撕裂流血，頭髮被扯到大量掉落，身心俱創。

雙方提告後，據了解，停車場一樓監視器畫面沒有拍到相關畫面，而且雙方也都沒有提供行車記錄器的畫面，形成「各說各話」的情況。

對此，律師洪永志表示，人肉佔停車位並不構成強制罪的要件，因為強制罪是針對「人」，並非針對「物（停車格）」，而且巨蛋停車場又是私人土地，也不適用道交條例的罰則。

洪永志指出，雙方目前互告傷害，可能要看雙方提出的證據、傷勢情況等，交由法官去判定誰是誰非及相關的賠償問題。

