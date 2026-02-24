　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲小孩長大後要向爸爸討回500萬元。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

律師劉韋廷分享一個真實案例，爺爺匯了500萬給心愛的15歲孫子，卻把一個家毀了。原來爸爸把錢轉到自己名下，「等你長大，我一定還你」，等到小孩20歲了，被兒子控告侵占。

爸爸：「等你長大，我一定還你」

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉韋廷在臉書表示，這不是8點檔，這是一場真實發生的父子對簿公堂，而源頭只是一筆爺爺的「愛」；一位爺爺非常疼孫子，從小親手教養，格外寵愛，於是某一天，他把500萬直接匯到15歲孫子的帳戶，希望孫子將來能拿去創業，把爺爺打拚的錢發揚光大。

劉韋廷指出，小孩很開心，但爸爸不開心，爸爸擔心一個未成年孩子突然有幾百萬，會不會被騙？會不會亂花？會不會被朋友利用？於是他把錢轉到自己名下，另外開一個帳戶定存，並保證「等你長大，我一定還你。」

劉韋廷說，問題來了，什麼叫長大？小孩20歲說，「我已經成年了，把錢還我」；爸爸回，「你還太年輕，500萬會害了你。」於是小孩提告父親侵占，「那筆錢是爺爺留給我的，不是你的！」爸爸回，「我是你爸爸，我是在保護你！」

▼律師認為，真正出問題的是那位爺爺，很多長輩以為「我現在給就是愛」。（示意圖／VCG）

▲爸爸，父親，爹，家庭，父親節。（圖／CFP）

「最後失去的往往不是錢，是關係」

劉韋廷提到，一筆原本代表祝福的財產，變成刑事案件，父子從此形同陌路，你說誰錯？小孩錯了嗎？他只是覺得那是自己的錢；爸爸錯了嗎？他只是想守住父親的心血。

劉韋廷表示，真正出問題的是那位爺爺，很多長輩以為「我現在給就是愛」，但沒有制度的愛往往會變成家庭裡的未爆彈；當未成熟的孩子突然承擔巨額財產，當父母與祖父母之間沒有事先安排管理機制，這筆錢就會變成信任與權力的拉鋸戰，最後失去的往往不是錢，是關係。

劉韋廷指出，其實法律早就給了更成熟的做法，如果希望孫子25歲再拿到，可以透過「信託」設計；如果希望在特定條件下給付，可以用「保險」安排；甚至在遺囑裡設定明確時間點與管理人。

劉韋廷說，讓資產「晚一點給」，在孫子25歲或30歲才拿到這筆爺爺的遺產，反而是更高明的愛，「真正的傳承不是把錢交出去，而是把家庭留住。」他認為，愛孩子不是衝動地給，而是成熟規劃，「如果我們能在制度裡安放情感，那麼傳承才不會變成對簿公堂。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
長榮創辦人「遺產聚寶盆」10年漲5倍　張國煒649億入袋
高金素梅涉貪擴大！　張瓊姿餐廳捲入
阿翰踢館「愛到無命不知驚」驚呆全場　YT王識賢誕生了
川普不認輸！　擬對6關鍵產業新徵「國家安全關稅」
溼答答！　首波春雨要來了
川普違憲台灣危險？　學者：「晶片偷竊論」把台灣推進新一輪風暴
明變天！　連假「雨最大」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

明起3波鋒面！　雨區擴大時間曝

《天機試煉場》正妹女巫被罵沒禮貌　參賽者揭真面目

遭質疑拒退貨「截IG限動肉搜消費者」　知名服飾業者回應

阿翰踢館「愛到無命不知驚」驚呆全場　YT王識賢誕生了

溼答答！　首波春雨要來了

元宵節將至「15禁忌」　1動作恐觸怒神明

元元被「綿掌拍胸」失笑　化妝師讓網友歪樓

明變天！　連假「雨最大」

春節後228連假　周四下午4時起會出現首波南下車潮

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

總統賴清德邀五院院長茶敘

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

明起3波鋒面！　雨區擴大時間曝

《天機試煉場》正妹女巫被罵沒禮貌　參賽者揭真面目

遭質疑拒退貨「截IG限動肉搜消費者」　知名服飾業者回應

阿翰踢館「愛到無命不知驚」驚呆全場　YT王識賢誕生了

溼答答！　首波春雨要來了

元宵節將至「15禁忌」　1動作恐觸怒神明

元元被「綿掌拍胸」失笑　化妝師讓網友歪樓

明變天！　連假「雨最大」

春節後228連假　周四下午4時起會出現首波南下車潮

Matzka妻「小公司拿大標案」　不法金流數百萬

高金素梅「鍊金術」揭穿！　陳耀訓哥哥列被告

大毒梟遭擊斃引報復！　墨西哥國家衛隊至少25人遇襲亡

英男飛美國大掃貨！買「10顆硬碟」送紐約5天4夜　驚人價差曝光

《惡靈古堡9》上市前劇情外流　官方罕見發文呼籲：請不要這樣

密宗灌頂變性騷！　佛大碩生被仁波切狂摸下體：在吸收穢氣

樂天女孩拋震撼彈！韓籍「六本柱」成形　一次補齊6外援衝回天花板

川普關稅被推翻　學者示警「對台灣壓力未減輕」

秘魯軍用直升機救災任務墜毀　15人全數罹難

高金3大罪涉貪超過800萬　防火牆將崩塌

【最無辜的那種貓】走一個貓式滑步！牠的小肚肚什麼都能藏

生活熱門新聞

明變天！　連假「雨最大」

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

快訊／8級強風！　明晚變天轉雨

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

溼答答！　首波春雨要來了

快訊／今彩539狂開5注　獎落4縣市

做保全後悔「過年上班沒雙倍、沒年終」

3波全台有雨！　連假起變天

阿翰踢館「愛到無命不知驚」驚呆全場　YT王識賢誕生了

館長下跪！求讓486先生捐3億元

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

元元被「綿掌拍胸」失笑　化妝師讓網友歪樓

台派咖啡店遭出征「被洗1星負評」！老闆高EQ回應

《天機試煉場》正妹女巫被罵沒禮貌　參賽者揭真面目

更多熱門

相關新聞

菜市場之花遭踢下體濺血　人肉佔位無法可罰原因曝

菜市場之花遭踢下體濺血　人肉佔位無法可罰原因曝

高雄一名有「菜市場之花」封號的37歲呂姓女子控訴，17日在漢神巨蛋停車場因停車位糾紛，遭59歲蔡姓女子共3人抓髮拖地、拳打腳踢，下體甚至被踹到撕裂流血，警方獲報到場，雙方互提傷害告訴。對此，律師洪永志表示，搶停車位並不構成強制罪的要件，且巨蛋停車場屬於私人停車場，也不適用道交條例的罰則，目前只能看雙方提出的證據，交由法官來決定誰是誰非及賠償問題。

台灣首位原民律師楊志航辭世　原民會追頒褒揚令

台灣首位原民律師楊志航辭世　原民會追頒褒揚令

律師控檢亂做筆錄　高檢署回應了

律師控檢亂做筆錄　高檢署回應了

郭哲敏開庭看A片！律師歪樓「丟出1疑問」

郭哲敏開庭看A片！律師歪樓「丟出1疑問」

女律師搭機「靠媽肩膀上睡著」　再也沒醒

女律師搭機「靠媽肩膀上睡著」　再也沒醒

關鍵字：

劉韋廷律師

讀者迴響

熱門新聞

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

明變天！　連假「雨最大」

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

川普引爆美股血流成河！道瓊一度暴跌逾800點

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

快訊／8級強風！　明晚變天轉雨

客人棄單彩券中4億　店經理下班秒買走

黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

台灣大廠發布重訊：將終止上市！

即／川普警告各國：誰敢耍花招關稅加倍

總愛強詞奪理的三大星座！

快訊／大樂透槓龜　貳獎一注獎落高雄

媽聖誕採買離家24年現身　子女五味雜陳

他「花2.5萬元套圈圈」套中汽車　老闆慌了反悔

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面