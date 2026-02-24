阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

▲小孩長大後要向爸爸討回500萬元。（示意圖／記者周宸亘攝）



律師劉韋廷分享一個真實案例，爺爺匯了500萬給心愛的15歲孫子，卻把一個家毀了。原來爸爸把錢轉到自己名下，「等你長大，我一定還你」，等到小孩20歲了，被兒子控告侵占。

爸爸：「等你長大，我一定還你」

劉韋廷在臉書表示，這不是8點檔，這是一場真實發生的父子對簿公堂，而源頭只是一筆爺爺的「愛」；一位爺爺非常疼孫子，從小親手教養，格外寵愛，於是某一天，他把500萬直接匯到15歲孫子的帳戶，希望孫子將來能拿去創業，把爺爺打拚的錢發揚光大。

劉韋廷指出，小孩很開心，但爸爸不開心，爸爸擔心一個未成年孩子突然有幾百萬，會不會被騙？會不會亂花？會不會被朋友利用？於是他把錢轉到自己名下，另外開一個帳戶定存，並保證「等你長大，我一定還你。」

劉韋廷說，問題來了，什麼叫長大？小孩20歲說，「我已經成年了，把錢還我」；爸爸回，「你還太年輕，500萬會害了你。」於是小孩提告父親侵占，「那筆錢是爺爺留給我的，不是你的！」爸爸回，「我是你爸爸，我是在保護你！」

▼律師認為，真正出問題的是那位爺爺，很多長輩以為「我現在給就是愛」。（示意圖／VCG）



「最後失去的往往不是錢，是關係」

劉韋廷提到，一筆原本代表祝福的財產，變成刑事案件，父子從此形同陌路，你說誰錯？小孩錯了嗎？他只是覺得那是自己的錢；爸爸錯了嗎？他只是想守住父親的心血。

劉韋廷表示，真正出問題的是那位爺爺，很多長輩以為「我現在給就是愛」，但沒有制度的愛往往會變成家庭裡的未爆彈；當未成熟的孩子突然承擔巨額財產，當父母與祖父母之間沒有事先安排管理機制，這筆錢就會變成信任與權力的拉鋸戰，最後失去的往往不是錢，是關係。

劉韋廷指出，其實法律早就給了更成熟的做法，如果希望孫子25歲再拿到，可以透過「信託」設計；如果希望在特定條件下給付，可以用「保險」安排；甚至在遺囑裡設定明確時間點與管理人。

劉韋廷說，讓資產「晚一點給」，在孫子25歲或30歲才拿到這筆爺爺的遺產，反而是更高明的愛，「真正的傳承不是把錢交出去，而是把家庭留住。」他認為，愛孩子不是衝動地給，而是成熟規劃，「如果我們能在制度裡安放情感，那麼傳承才不會變成對簿公堂。」