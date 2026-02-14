律師曝檢嗆「筆錄愛怎麼寫就怎麼寫」　高檢署勘驗錄音：無此言論

記者黃宥寧、趙蔡州／台北報導

有律師指控，士林地檢署檢察官在偵辦2名警員被指控違反《貪污治罪條例》案件時，竟在庭訊時稱「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」，事件引發社會關注。對此，高檢署13日晚間表示，經勘驗開庭錄音光碟，承辦檢察官並未說出此言論。

台北士林警分局應姓、葉姓員警被指控，2人在處理車輛違停事件時，未予以舉發，致使車主免罰，被士林地檢署依違反《貪污治罪條例》起訴，士林地院審理後判處2人無罪，檢方不服提出上訴，但遭高等法院駁回，由於檢方後來未繼續上訴，全案因此定讞。

在案件判決確定後，員警的辯護律師黃子欽9日指控，檢察官2023年11月6日在偵查庭訊問應姓、葉姓警員時，筆錄內容竟未反映辯護人欲陳述的意見，甚至還嗆「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」，消息一出立刻引發社會關注。

▲律師黃子欽表示，承辦檢察官在庭上稱「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」。（圖／記者黃宥寧攝）

對此，高檢署13日晚間表示，針對媒體報導台北士林警分局應姓、葉姓警員涉無牌車貪瀆案件，辯護律師指稱士林地檢署承辦檢察官在偵查期間漏未記載辯方意見，並有「我是檢察官，筆錄我愛怎麼寫就怎麼寫」等言詞，因事涉檢察官執行職務形象，本署即行分案調查，以釐清事實。

高檢署指出，經調卷並於今年2月10日在高檢署研究室，會同該案辯護律師勘驗2023年11月6日偵查庭開庭錄音光碟，經完整播放辯護律師已當場確認，錄音光碟承辦檢察官並無口出前揭媒體所載言語。

高檢署重申，檢察官於偵查程序中應本於客觀義務，依法執行職務；如有相關爭議，也將秉持公開透明原則，依程序查明事實，以維司法公信。