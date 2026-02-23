詐欺犯判囚3年10月忘了抓去關　中檢認「錯了5年」承辦人考績吃乙

▲中檢遭監察院披露，因行政疏失，一名詐騙犯判刑定讞後竟漏未執行，讓其趴趴走五年；中檢今坦承疏失。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

監察院揭露一名施姓詐欺犯遭判刑 3年10 月定讞，判決書卻在台中地檢署「躺了5年」未執行，導致受刑人直到出國娶妻受阻才發現案件「被遺忘」一事。台中地檢署今天坦承，確實存在行政作業疏漏，並非故意違背法令或怠於執行。針對外界憂慮是否有其他「黑數」，中檢強調，經全面清查後，確認目前並無其他類似漏未執行案件。

台中地檢署解釋，全案因卷宗極為龐大，且同案被告人數眾多，每位被告的判決確定時間不一，加上須在期限內檢還法院，承辦人員在業務繁重的情形下，一時未察，當時僅針對同案另一名被告分案執行，漏未將施姓受刑人一併處理，才導致未及時發出執行命令。

中檢強調，接獲通報後已即刻查證，並於113年6月6日重新分案發出執行命令，施姓受刑人也已於同年7月10日報到入監服刑，相關執行程序業已依法完成。針對外界憂慮是否有其他「黑數」，中檢表示經全面清查後，確認目前並無其他類似漏未執行案件。

針對行政缺失，中檢指出，已落實究責，將承辦人員列入113年度平時考核，並核予年終考績「乙等」處分。為防範類似事件再度發生，中檢已將此案列為內部教育訓練教材，並增設執行案件檢核例稿，未來案件歸檔前，必須經由股長及承辦檢察官確實覆核，確認無誤後始得歸檔，以維護司法威信。