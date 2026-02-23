　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐欺犯判囚3年10月忘了抓去關　中檢認「錯了5年」承辦人考績吃乙

▲▼台中地檢署第二辦公大樓外觀。（圖／記者李忠憲攝）

▲中檢遭監察院披露，因行政疏失，一名詐騙犯判刑定讞後竟漏未執行，讓其趴趴走五年；中檢今坦承疏失。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

監察院揭露一名施姓詐欺犯遭判刑 3年10 月定讞，判決書卻在台中地檢署「躺了5年」未執行，導致受刑人直到出國娶妻受阻才發現案件「被遺忘」一事。台中地檢署今天坦承，確實存在行政作業疏漏，並非故意違背法令或怠於執行。針對外界憂慮是否有其他「黑數」，中檢強調，經全面清查後，確認目前並無其他類似漏未執行案件。

台中地檢署解釋，全案因卷宗極為龐大，且同案被告人數眾多，每位被告的判決確定時間不一，加上須在期限內檢還法院，承辦人員在業務繁重的情形下，一時未察，當時僅針對同案另一名被告分案執行，漏未將施姓受刑人一併處理，才導致未及時發出執行命令。

中檢強調，接獲通報後已即刻查證，並於113年6月6日重新分案發出執行命令，施姓受刑人也已於同年7月10日報到入監服刑，相關執行程序業已依法完成。針對外界憂慮是否有其他「黑數」，中檢表示經全面清查後，確認目前並無其他類似漏未執行案件。

針對行政缺失，中檢指出，已落實究責，將承辦人員列入113年度平時考核，並核予年終考績「乙等」處分。為防範類似事件再度發生，中檢已將此案列為內部教育訓練教材，並增設執行案件檢核例稿，未來案件歸檔前，必須經由股長及承辦檢察官確實覆核，確認無誤後始得歸檔，以維護司法威信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
110 0 5356 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
韓國瑜稱「不要化骨綿掌」　賴清德笑：沒練過但我會「九陽真經」
快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」
戒嚴時期政治檔案全解密　共5萬1133件
犯人忘了抓去關！5年後才發現
快訊／台股飆高急縮！　台積電下跌
快訊／快初選！民進黨參選人認了酒駕道歉
復活豬哥亮！除夕奪收視冠軍「超狂成績曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

自封下一個張文！嗆衝嘉義高鐵站一網打盡　24歲男嘴秋下場曝

快訊／新店第三公墓開工日突起火　濃煙狂竄休旅車被燒成廢鐵

無期服刑逾20年！張錫銘想假釋被打臉20次...提告勝訴獲重審機會

檳榔攤前縱火！半裸披越南國旗擋大車　失聯移工下場曝

酒駕肇事判2月沒緩刑　高雄市議員參選人黃偵琳：該面對就面對

快訊／台中大吊車闖禍！扯斷電纜　紅綠燈驚悚倒向人行道

快訊／開工首日就出事！國1楠梓段大量鐵片散落車道　車流塞爆

宜蘭街頭大亂鬥！行車糾紛兩陣營亮刀棍　優勢警力鎮壓逮9人

詐欺犯判囚3年10月忘了抓去關　中檢認「錯了5年」承辦人考績吃乙

北市當街「斧頭廢掌」！投資慘賠疑遭設局　男右手被壓地一直剁

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

凌晨4點人潮橫跨兩條街！　揭秘胖東來超市年收235億「真心」神話

遊南橫遇劫！男墜瓦筏哈橋50米溪谷亡　騎車撞護欄消失畫面曝

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

自封下一個張文！嗆衝嘉義高鐵站一網打盡　24歲男嘴秋下場曝

快訊／新店第三公墓開工日突起火　濃煙狂竄休旅車被燒成廢鐵

無期服刑逾20年！張錫銘想假釋被打臉20次...提告勝訴獲重審機會

檳榔攤前縱火！半裸披越南國旗擋大車　失聯移工下場曝

酒駕肇事判2月沒緩刑　高雄市議員參選人黃偵琳：該面對就面對

快訊／台中大吊車闖禍！扯斷電纜　紅綠燈驚悚倒向人行道

快訊／開工首日就出事！國1楠梓段大量鐵片散落車道　車流塞爆

宜蘭街頭大亂鬥！行車糾紛兩陣營亮刀棍　優勢警力鎮壓逮9人

詐欺犯判囚3年10月忘了抓去關　中檢認「錯了5年」承辦人考績吃乙

北市當街「斧頭廢掌」！投資慘賠疑遭設局　男右手被壓地一直剁

自封下一個張文！嗆衝嘉義高鐵站一網打盡　24歲男嘴秋下場曝

韓國瑜稱「不要化骨綿掌」　賴清德笑：沒練過但我會「九陽真經」

快訊／美國海關宣布：自24日起停收「非法川普關稅」

趙詠華、王瑞瑜接力開唱！　選歌藏洋蔥致敬已故屠穎

錄取率33%沒人想報考？警察缺額創新高　網點出關鍵：沒錢又玩命

單日兩戰逆轉封王！　艾切維里里約公開賽圓夢摘生涯首冠

綠高雄議員參選人爆酒駕肇事！　民進黨：25日進行資格審查

力挺Team Taiwan、WBC應援中華隊 穿球衣搭55688「再送一趟」

楊洋新劇剛開拍就出事！　選角找她遭強烈抵制…驚傳劇組火速除名

快訊／新店第三公墓開工日突起火　濃煙狂竄休旅車被燒成廢鐵

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

社會熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

快訊／台61台奧迪 自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

奥迪男自撞慘亡現場曝！飛上9m高架橋...車頭瞬間斬首

即／新莊12歲女童「墜落社區中庭」命危！送醫搶救中

遭控賣瘦瘦針詐財　九頭身網紅假援交黑歷史曝

快訊／桃園男失蹤協尋　87歲老父驚認棄屍

酒駕肇事判2月沒緩刑　高雄市議員參選人回應了

張錫銘打官司拚自由　法院撤銷「不予假釋」處分

重案回顧／二審開庭洪淨下跪道歉　受害少年原諒他

即／國3和美7車連環撞！3人傷回堵2km

桃園男遭87歲父「棄屍埔心溪」　檢相驗追死因

更多熱門

相關新聞

馬年開工！賴清德明上午邀五院茶敘　韓國瑜要建言「化」字

馬年開工！賴清德明上午邀五院茶敘　韓國瑜要建言「化」字

總統賴清德日前就宣布，新春後將邀集五院院長茶敘，隨著農曆春節畫下句點，在野黨仍持續拒審今年度中央政府總預算案、國防特別條例草案，明（23日）上午賴清德與五院院長將正式茶敘，全程閉門進行。對於茶敘內容，賴清德日前表示，沒有設定議題。而日前已承諾，會將國防特別條例列為最優先法案的立法院長韓國瑜則強調，會當面建議賴清德是不是要考慮「化」這個字。

送神明金牌「洗門風」　高中保全騙同事上百萬

送神明金牌「洗門風」　高中保全騙同事上百萬

台中官員性騷6女員工「強抱、摳手」還有市府高官包庇　2人遭彈劾

台中官員性騷6女員工「強抱、摳手」還有市府高官包庇　2人遭彈劾

即／非洲豬瘟台中4官員遭彈劾　市府回應了

即／非洲豬瘟台中4官員遭彈劾　市府回應了

高金素梅涉詐領補助　多族群協會理事長遭約談

高金素梅涉詐領補助　多族群協會理事長遭約談

關鍵字：

台中地檢署詐欺監察院黑數

讀者迴響

熱門新聞

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

馬來西亞沙巴凌晨發生7.1強震

男友幫脫內褲「表情變了」　妹子自卑：形狀特殊

林心如母校改建豪宅「1坪賣166萬」　2個月售出50戶

快訊／台61台奧迪 自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

全台連下4天！　溼答答時間曝

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

雲林大黃狗被從5樓丟下　兇手抓到了

林依晨「被言承旭埋胸親」新戲尺度太大爆卡關

川普關稅遭推翻　歐盟：不接受美國任意調漲

3天沒大便？必吃「最強清腸5水果」拉超順

記憶體一馬當先！3檔亮燈　青雲「愈關愈大尾」飆天價

更多

最夯影音

更多
全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去

全台最大我家牛排「免費加灰塵」　女客排3hrs氣炸：打死不再去
GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

想聽古典樂又喊關！計程車司機還原經過　五楊高架男硬開門墜橋亡

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面