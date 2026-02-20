台灣首位原民律師楊志航辭世享壽66歲　原民會追頒褒揚令致敬

▲台灣第一位原住民律師楊志航於9日因病辭世，享壽66歲。（圖／苗栗縣政府提供）

記者楊永盛、葉品辰／苗栗報導

台灣第一位原住民律師、泰雅族人楊志航（族名 Pawan Yumin）於9日因病辭世，享壽66歲。靈堂設於苗栗縣泰安鄉麻必浩部落，告別式於今(20)日舉行，原住民族委員會曾智勇主任委員特別親自前來追頒褒揚令，感念他對原住民族族人的貢獻。

楊志航出生於苗栗泰安麻必浩部落，自小離鄉求學，克服城鄉差距，於1983年畢業於台灣大學法律系，並於1991年考取律師資格，成為台灣司法史上第一位原住民律師。1993年起，他陸續成立多處法律事務所，專責服務原住民族群，並推動設立「原住民族法院」，倡議司法制度應尊重原住民族文化。

▲▼楊志航靈堂設於苗栗縣泰安鄉麻必浩部落，告別式於今日舉行。（圖／苗栗縣政府提供）

在律師生涯中，他長期協助族人處理土地、森林及文化相關法律案件，指出現行法律對原住民不利之處，並以專業守護族人權益。他曾赴紐西蘭考察毛利土地法院，返台後提出改革建議，為原住民族司法保障奠定基礎。許多族人回憶他不僅是法律後盾，更是文化傳承者，常陪伴家人與部落青年，講述泰雅故事，強調法律與文化並重的重要性。