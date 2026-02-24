　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不服一審判決！尹錫悅戒嚴亂政「遭判無期徒刑」　今向法院提上訴

▲▼南韓前總統尹錫悅。（圖／路透）

▲南韓前總統尹錫悅一審遭判「無期徒刑」。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅因2024年12月3日發布緊急戒嚴、派遣軍警封鎖國會並試圖逮捕朝野主要政治人物，被依「主導內亂」罪名判處無期徒刑。一審宣判後，尹錫悅不服判決，今（24）日正式向法院提起上訴，強調判決存在「事實認定錯誤與法理誤解」，而特檢組亦決定提出上訴。

根據《韓聯社》報導，首爾中央地方法院刑事合議第25庭（部長法官池貴然）於本月19日針對尹錫悅主導內亂罪作出一審判決，認定其在「12月3日緊急戒嚴」事件，為了癱瘓憲法機關功能、破壞憲政秩序，動用軍隊進入國會，構成以毀憲亂政為目的的暴動行為，因此以「內亂首謀」罪判處無期徒刑。

法官痛批，尹錫悅主導策劃相關行動，導致社會付出龐大代價，卻難以看見其有明確道歉或反省之意，將此列為量刑理由之一。

對此，尹錫悅法律代理團24日向首爾中央地方法院提交上訴狀，並發表聲明指出，此次抗告不僅是為了法庭紀錄，更是為了在歷史面前留下對本次判決問題點的清楚記錄，將針對一審的事實認定錯誤與法理誤解提出爭辯。

辯護律師團強調，對於特檢組「過度起訴」，以及其矛盾判斷與其政治背景所造成的錯誤，絕對不會保持沉默。

除尹錫悅外，其他涉案高層也在一審遭重判。被控涉犯「從事內亂重要任務」的前國防部長金龍顯遭判30年有期徒刑、前國軍情報司令官盧尚元（音譯）遭判處18年徒刑、前警察廳長趙志浩12年有期徒刑、前首爾警察廳長金峰植10年徒刑等。

日韓要聞南韓尹錫悅無期徒刑戒嚴內亂上訴

