韓國首爾江南知名大型社區今晨惡火　17歲少女慘遭燒死

▲南韓首爾市江南區大峙洞銀馬公寓社區24日上午發生火災。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市江南區大峙洞一處知名大型公寓社區，今（24）日上午驚傳火警，造成一名年僅17歲的少女不幸身亡，另有3人受傷送醫治療。火勢從清晨6時起竄出，經過約1小時才被撲滅。消防當局初步研判，起火點位在住家客廳廚房一帶，詳細原因仍待進一步調查。

根據《韓聯社》、《News1》，火災發生於24日上午6時18分（台灣時間上午5時18分），地點位在首爾市江南區大峙洞銀馬公寓8樓一戶住宅。消防單位接獲通報後緊急出動，投入143名人力與41輛裝備趕赴現場灌救，直到上午6時48分才控制火勢，並於7時36分完全撲滅。

事故造成一名17歲女性住戶喪命。與她同住的母親及妹妹在火災中臉部遭燒燙傷、吸入濃煙而送醫治療。另有一名住在樓上的50多歲女性因吸入濃煙出現呼吸困難，也被送往附近醫院。所幸傷者皆無生命危險。火警發生時，社區約有70名住戶自行疏散避難。

消防單位初步判斷，火勢疑似從屋內客廳靠近廚房位置開始燃燒，但確切起火原因仍待鑑識調查。警方與消防當局已著手釐清起火原因及詳細財產損失情況。

據悉，銀馬公寓建於1979年，是首爾市江南區代表性的老舊大型社區。該社區從1990年代末期起即推動重建計畫，但因未通過安全診斷及住戶內部紛爭等因素而多次受挫，一度被視為「江南區重建象徵」。直到去年9月整備計畫案拍板定案，預計2030年前改建為49層、共5893戶的大型住宅社區。