社會 社會焦點 保障人權

無期服刑逾20年！張錫銘想假釋被打臉20次...提告勝訴獲重審機會

▲張錫銘當年犯下多起重大案件，成為警方頭號通緝要犯。（記者林東良翻攝，下同）

▲張錫銘當年犯下多起重大案件，成為警方頭號通緝要犯。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因擄人勒贖等重罪遭判無期徒刑定讞的「惡龍」張錫銘，入監服刑已逾20年，期間自認表現良好，多次聲請假釋卻屢遭駁回，2023年第20次提報假釋遭否決，他提起行政訴訟也敗訴，他不服再提告，高雄高等行政法院日前審理認為，矯正署在審查過程引用舊資料、未公平審酌有利事證等缺失，判決撤銷不予假釋、復審裁定，矯正署將重新審議。

張錫銘師承昔日槍擊要犯「穿山甲」詹龍欄，詹被捕後，張錫銘仍在山區各地竄逃，並犯下泰雅度假村陳姓董事長、南投中興廣播電台洪姓小開、和欣客運楊姓少東等多起綁架案，得手數億元，並被警方列為槍擊要犯。最後在2005年7月間，由時任刑事局長侯友宜率隊，在台中縣龍井鄉逮捕張錫銘。張錫銘遭判無期徒刑定讞，目前在台南監獄服刑超過20年。

▲張錫銘當年犯下多起重大案件，成為警方頭號通緝要犯。（記者林東良翻攝，下同）

據了解，張錫銘2022年主張，他從2017年起每4個月提報假釋，到2023年已經提報20次，但都未通過，2022年10月提報第19次，他指出第14、15次提報假審會已經通過，但仍被矯正署駁回，其中第16次連假審會都沒通過，他質疑在監所行為表現、基礎事實未變動的狀況下，卻獲得不同結果，他認為假審會判斷標準不一。

他質疑，第18次假釋未通過原因，有過去犯行重大及未對被害者進行賠償，但他在監表現良好，且2度欲透過「修復性司法」向台南地檢署申請聯繫被害人欲協商賠償事間，但檢方卻表示這需要由被害人主動提出拒絕，他已經有規劃賠償被害人，且假釋審查基準表中，是以在監表現為主；而與他相同刑度的受刑人都已經假釋，連同案的詹龍欄也在2020年出獄，他認為矯正署程序違法。

矯正署指出，假審會只是假釋前階段的要件之一，在張錫銘第14、15次的提報中，假審會並未審酌未和解部分，矯正署駁回時有敘明，第16次時假審會才會針對和解部分審酌不予通過，並非判斷標準不一，而當時的被害人也有警員，張錫銘也有其他方式可以聯繫上被害人，將和解責任推到行政機關，難認有悔改之意。矯正署說，張錫銘過去犯下殺人、擄人勒贖、殺人未遂等罪，至少有1人死亡、12人遭擄、2名警員及1名被害人受傷，被判處2個無期徒刑，犯行比詹龍欄更嚴重，何況詹龍欄服刑20年才核准假釋，認為程序並未違反。而法官認為矯正署認事並無不當，駁回張錫銘所訴。

張錫銘不服再對矯正署提起行政訴訟，高雄高等行政法院審理後指出，矯正署於審查假釋時，仍引用2018年函詢資料，該次審查會議待審查之受刑人多達139名，有關原告假釋之書面審查資料高達5、600頁，本案是否業已充分審酌受刑人犯行情節、在監行狀、犯罪紀錄、教化矯治處遇成效、更生計畫、對犯罪行為之實際賠償或規劃、及進行修復情形、被害人或其遺屬之陳述意見等法定假釋應審查事項令人懷疑，審查程序上存有瑕疵，難認審查已盡周延。基於行政程序應符合比例原則與公平審查精神，判決撤銷「不予假釋」、復審處分。

對此，張錫銘的施姓友人表示，當事人目前尚未對判決結果作出回應，如有進一步說明將再對外公布。

據了解，法院並非直接裁定准予假釋，而是要求主管機關重啟審查程式，未來審議結果如何，仍有待矯正署重新評估後決定。

02/21 全台詐欺最新數據

復活豬哥亮！除夕奪收視冠軍「超狂成績曝」

無期服刑逾20年！張錫銘想假釋被打臉20次...提告勝訴獲重審機會

張錫銘打官司拚自由　法院撤銷「不予假釋」處分

張錫銘打官司拚自由　法院撤銷「不予假釋」處分

曾犯下多起重大擄人勒贖案、外號「惡龍」的受刑人張錫銘，為爭取假釋機會與法務部矯正署對簿公堂，意外在程序戰中扳回一城。高雄高等行政法院認定，矯正署審查假釋時沿用6年前舊資料、資訊蒐集明顯不足，未公平審酌有利事證，判決撤銷矯正署原本「不予假釋」處分與復審決定，但張錫銘希望直接假釋的請求，也被高高行駁回。

企圖暗殺川普未遂　「佛州刺客」獲判5重罪無期徒刑

企圖暗殺川普未遂　「佛州刺客」獲判5重罪無期徒刑

陸正部級女官員受賄1.17億判無期徒刑 一審宣判出庭「髮鬢皆白」

陸正部級女官員受賄1.17億判無期徒刑 一審宣判出庭「髮鬢皆白」

槍殺安倍不服被判無期！山上徹也上訴

槍殺安倍不服被判無期！山上徹也上訴

1.5噸毒品險入台灣　 2台男遭柬埔寨判無期

1.5噸毒品險入台灣　 2台男遭柬埔寨判無期

無期徒刑張錫銘假釋

