國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／東京晴空塔今暫停營業！電梯卡30m高空　20人困5小時獲救

記者張方瑀／綜合外電報導

日本東京著名地標「晴空塔」於22日晚間驚傳電梯故障事故，一輛載有20名乘客的電梯突然在半空中停止，導致包含2名孩童在內的20名遊客受困長達5個半小時，展望台上也有約1200人一度受阻無法下樓，營運方宣布23日全天臨時休業，以進行全面安全檢查。

兩部電梯突然停止　20人受困30公尺高空

根據NHK報導，警視廳與營運公司調查，22日晚間8時15分左右，連結晴空塔4樓、5樓入口處與海拔340公尺展望台的4部電梯中，命名為「秋」與「冬」的2部電梯突然停止運作。

當時「冬」號電梯正由展望台下降，卻在接近5樓、距離地面約30公尺的高度動彈不得，車廂內共有20名遊客（含2名孩童）；另一部「秋」號電梯雖也停在展望台附近，所幸當時車內並無乘客。

▲▼東京晴空塔。（圖／業者提供）

▲東京晴空塔。（圖／業者提供）

救援難度高　高空架橋「耗時5小時」接駁撤離

報導指出，救援過程極為艱辛，警消趕赴現場與受困者保持電話聯繫。營運方起初嘗試重新啟動電梯將其降至最近樓層，但宣告失敗。最終決定採取難度較高的方案，也就是將鄰近的電梯降至相同高度，開啟雙方電梯側面的緊急逃生門。

救援人員在距離1公尺寬的兩部電梯間，架設起帶有扶手的金屬橋狀裝置，讓受困民眾一一跨越。直到23日凌晨2時左右，這20名受困者才終於回到地面，所幸全員均未受傷，也無人身體不適。

展望台1200人受困　23日全面臨時休業調查

事故發生時，由於其餘2部電梯也需進行安全確認而暫停服務，導致展望台內約1200名遊客一度受困。現場民眾表示，當時大家只能席地而坐等待廣播，直到晚間11時前才搭乘恢復運行的電梯下樓。

一名20多歲的法國遊客回憶受困過程表示，當時工作人員有提供飲料，但感覺建築物因風大而在搖晃，令人感到害怕；另一名60多歲女性則心有餘悸地說，想到如果是自己被困在故障電梯裡，真的非常恐怖。

東京晴空塔城公關事務局長大和雅幸事後公開致歉，表示對於讓顧客感到不安與痛苦由衷致歉。他坦言，在判斷使用鄰近電梯救援的決策上耗費了較多時間。

為了徹查事故原因並確保安全，東京晴空塔已決定於23日臨時休業，包含展望台等高層區域均不開放，並於1樓及4樓櫃檯受理退票。至於24日是否恢復營業，將於23日下午5時前於官方網站公告。

02/20 全台詐欺最新數據

