川普關稅退回原點　外媒曝：日韓台「砸千億」慘淪冤大頭

▲川普政府先前以高達32%至46%的懲罰性關稅為威脅，迫使各國簽下貿易協議。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國最高法院近日一項關鍵判決，徹底封殺了川普對各國課徵懲罰性關稅的法律基礎。這項判決讓原本急著與川普達成協議、承諾豪擲數千億美元投資以換取低關稅的台灣、日本、南韓等國，瞬間淪為「冤大頭」，不僅資金面臨套牢，關稅待遇更是一夕回到原點。

豪擲千億換降關稅 如今「白忙一場」？

根據《金融時報》、《紐約時報》報導，川普政府先前以高達32%至46%的懲罰性關稅為威脅，迫使各國簽下貿易協議。當時，台灣、日本與南韓為了保護國內出口產業，紛紛做出艱難讓步。

日本：承諾提供5500億美元（約新台幣17.8兆元）融資，換取汽車關稅降至15%。

南韓：承諾3500億美元投資，換取15%的國家關稅。

台灣：簽署協議承諾在美投資2500億美元（約新台幣8.1兆元）以換取15%稅率。

然而，隨著最高法院裁定川普的懲罰性關稅違憲，川普隨即改口援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）改徵全球統一的15%關稅。這意味著，這些國家即便當初不砸大錢簽協議，如今也同樣適用15%的稅率，讓先前的巨額承諾顯得格外諷刺。

中國、巴西意外成大贏家 關稅降幅「最有感」

最具戲劇性的是，原本遭川普點名痛批、甚至被課徵極高關稅的國家，反而成為這波變動下的受益者。獨立貿易監測機構「全球貿易預警」（Global Trade Alert）分析發現，若川普實施全球統一的15%關稅：

巴西：將享有最大的關稅降幅，平均減少13.6個百分點。

中國：緊隨其後，關稅降幅達7.1個百分點。

東南亞大國：包含越南、泰國與馬來西亞等對美貿易順差大國，也將因全球統一稅率而受惠。

「全球貿易預警」執行長弗里茲（Simon Evenett）直言，那些先前最受白宮批評、被列為關稅首要鎖定目標的國家，「如今關稅降幅反而最顯著」。

談判籌碼大縮水 川普「貿易大棒」踢鐵板

這項裁決不僅影響關稅數字，更削弱了川普在談判桌上的威望。位於東京的「戰略暨國際研究中心」（CSIS）客座研究員納多（Paul Nadeau）指出，真正的贏家是那些尚未正式簽署協議，或是像日本這樣雖然承諾、但資金尚未完全到位的國家。

納多強調，「川普現在受到的限制更多，這削弱了他在談判桌上的籌碼，他手上的球棒已經大不如前。」

國內政壇動盪 亞洲各國陷重啟談判兩難

目前，亞洲多國已陷入政治泥淖。由於許多貿易協議尚未獲得各國國內立法機關批准，加上關稅基數變動，各國政府正面臨重重挑戰：

馬來西亞與印尼：兩國已公開表示尚未批准協議，並稱將採取符合國家利益的行動。

越南：先前曾同意20%的關稅框架，但目前尚未定案，外界觀望其是否會爭取更低的15%稅率。

南韓：雖然態度保守，但也表態最高法院的裁決已使先前的互惠關稅協議效力產生動搖。

地緣政治顧問公司APAC Advisors執行長奧肯（Steven Okun）分析，這些國家現在面臨兩難，究竟要趁川普氣勢減弱時要求重新談判、爭取更硬的條件？還是維持現狀以避免川普再次採取報復行動？這場由關稅引發的全球貿易大地震，後續餘震恐怕才剛開始。