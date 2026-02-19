　
普丁無意今年內停戰！　歐洲5大情報首長「很悲觀」

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

儘管美國總統川普多次宣稱，華府斡旋的俄烏和談已經「非常接近」達成協議，但歐洲5大情報機構首長卻抱持悲觀態度，甚至認為這場即將邁入第5年的衝突，根本無法在今年落幕。

烏俄戰爭今年落幕？歐洲情報界悲觀

《路透社》19日獨家報導，這5位歐洲情報首長匿名表示，俄羅斯無意快速結束戰爭。其中4人指出，莫斯科只是利用與美國對話的機會，爭取商業利益和解除制裁。其中一人甚至形容，本周在瑞士日內瓦（Geneva）舉行的最新一輪烏俄會談只是一場「談判秀」。

一名歐洲情報首長說，「俄羅斯追求的不是和平協議，而是戰略目標，而這些戰略目標從未改變」，包括推翻烏克蘭總統澤倫斯基、讓烏克蘭成為俄羅斯與西方之間的「中立」緩衝國等。另一名情報首長則指出，莫斯科既不想也不需要快速達成和平，而且該國經濟「尚未瀕臨崩潰」。

這些情報首長雖未透露消息來源，但其機構通常透過人力情報及攔截通訊等各種手段蒐集資訊，而且全都將俄羅斯列為情報蒐集的優先目標。

美歐巨大落差　普丁盤算是什麼？

此評估凸顯歐洲與美國之間的巨大認知落差。烏克蘭指出，華府希望在6月前敲定和平協議，以利趕在11月美國國會期中選舉之前，交出漂亮成績單。川普本人也多次表態，相信俄羅斯總統普丁有意達成協議。

俄羅斯外交部尚未回應媒體置評要求，此前普丁曾表示願意尋求和平，但必須按照他開出的條件行事。俄羅斯官員則表示，歐洲政府對於該國的評估一再出錯。

