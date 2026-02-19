對台軍售卡關！美媒揭「習近平施壓」川普憂衝擊4月訪中

▲去年10月底會談結束後，川普和習近平握手。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》報導，美國一項重大對台軍售案陷入停滯，原因包括中國國家主席習近平施壓，加上一些華府官員擔心，如果放行對台軍售，將影響川普即將訪問北京的行程。

北京不滿軍售 川普1語引關注

北京早對美國去年12月宣布的111億美元對台軍售表達強烈不滿。華府官員原本正在討論批准額外對台軍售，但在2月4日的通話中，習近平呼籲謹慎考慮此事，而川普希望在4月訪問北京之前，避免激怒中國。

川普16日被問及是否計畫向台灣出售更多武器時表示，「我正在和他（習）討論這件事。我們進行了很好的對話，很快就會做出決定」，並強調與習近平保持良好關係。

▼愛國者飛彈2型。（圖／路透）



一名熟悉軍售案的官員透露，川普顧問對於軍售案的決策猶豫不決，但儘管習近平態度堅決，川普絕不會任由中國擺布。第二名官員表示，川普想要維護與習近平達成的貿易休兵，因此正在幕後謹慎評估軍售案的決策時機點。第三名官員則說，軍售案正在政府內部程序推進中。

國會尚未接獲正式通知，但據悉這批新軍售可能包括愛國者反飛彈攔截器等武器系統。

4月川習會逼近 雙邊盤算曝光

隨著川普4月訪中日程逼近，美中正準備啟動正式談判，尋求峰會達成具體成果，這也將定調下一場川習會究竟是雙邊關係的實質性重置，或只是一場高風險的政治作秀。儘管尚未完成正式議程，但最近的川習通話預計促成美國財政部長貝森特與中國國務院副總理何立峰的新一輪會面。

▼洛杉磯港的貨櫃與貨船。（圖／路透）



中國政府消息人士透露，北京主要目標是透過延長貿易休兵達到穩定局面，中國談判團隊可能尋求撤銷既有關稅，並要求華府暫緩針對先進AI晶片的出口管制。作為交換，白宮可能要求中國大量採購美國黃豆、波音飛機與美國能源商品等，以大幅消除雙邊長期存在的貿易逆差。

不過，台灣仍是美中摩擦核心要點。一些中國政策顧問內部討論，如果美國針對台獨採取更積極的反對立場，北京可能端出更大規模經濟方案，甚至包括大量購買美國國債。但目前尚不清楚，由何立峰領導的中方談判團隊，是否認真考慮此類提議。