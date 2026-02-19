　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

與習討論對台軍售？　學者警告川普「創下危險先例」

中美,美中,中美關係,美中關係,川普與習近平,川習,習川,習近平與川普▲▼2025年10月30日，美國總統川普和中國國家主席習近平在韓國釜山金海國際機場舉行雙邊會晤，這次會晤是在亞太經合組織（APEC）峰會期間舉行的。（圖／路透）

▲2025年10月30日，川普和習近平在韓國釜山會晤。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普宣稱，他正與中國國家主席習近平討論「對台軍售」議題，引發國際高度關注。專家學者警告，此舉恐怕違反數十年來定義美台關係的外交政策原則「六項保證」（Six Assurances），並且開創危險先例。

違反六項保證　恐創危險先例

比利時智庫「國際危機組織」（International Crisis Group）分析師楊晧暐（William Yang）指出，川普的作法可能牴觸1982年雷根政府提出的「六項保證」，其中第二項明確規範「美國不同意（did not agree）就台灣軍售與中華人民共和國磋商」。

楊晧暐指出，過去數十年來，雷根之後的多屆美國總統都落實了這項原則，但如今川普可能創下「危險先例」，讓北京有機會對美國對台軍售提出要求。

新加坡南洋理工大學副教授符祥文（Hoo Tiang Boon）則認為，川普的發言給人一種印象，那就是「中國或許對於對台軍售數量具有發言權」，「即便最終美國仍將批准對台軍售，這仍是一種令人不安的發展，尤其從台灣的角度來說更是如此，因為這聽起來像是一個會被當成籌碼交易掉的議題。」

▼愛國者飛彈。（圖／路透）

▲▼空軍司令部紀念「77抗戰」及慶祝「814筧橋空戰」80周年的全兵力預校,愛國者飛彈。（圖／路透社）

北京不滿對台軍售　4月川習會是焦點

去年12月，川普政府才批准史上最大規模對台軍售案，金額高達111億美元，引發北京強烈不滿。習近平本月稍早在通話時警告川普「美國必須審慎處理對台軍售問題」，並強調「台灣議題是中美關係最重要的問題。」

川普預計4月訪問中國，並且與習近平會面，除了貿易與科技等領域，台灣議題料將成為會談焦點。

楊晧暐表示，川普是否在4月訪問北京時討論對台軍售問題，將加深台灣社會對於美國協防承諾的疑慮，「台灣社會內部對於美國的焦慮與懷疑進一步增長，正中中國下懷。」

目前正值農曆春節假期，台灣政府尚未對川普發言做出回應，但已因軍售案預算在國會卡關而陷入僵局。在野黨立委已表態將於2月23日開議後，重新審查這筆400億美元的國防特別預算。

對台軍售卡關！美媒揭「習近平施壓」川普憂衝擊4月訪中

 
