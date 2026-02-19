與習討論對台軍售？　學者警告川普「創下危險先例」

▲2025年10月30日，川普和習近平在韓國釜山會晤。（圖／路透）

美國總統川普宣稱，他正與中國國家主席習近平討論「對台軍售」議題，引發國際高度關注。專家學者警告，此舉恐怕違反數十年來定義美台關係的外交政策原則「六項保證」（Six Assurances），並且開創危險先例。

違反六項保證 恐創危險先例

比利時智庫「國際危機組織」（International Crisis Group）分析師楊晧暐（William Yang）指出，川普的作法可能牴觸1982年雷根政府提出的「六項保證」，其中第二項明確規範「美國不同意（did not agree）就台灣軍售與中華人民共和國磋商」。

楊晧暐指出，過去數十年來，雷根之後的多屆美國總統都落實了這項原則，但如今川普可能創下「危險先例」，讓北京有機會對美國對台軍售提出要求。

新加坡南洋理工大學副教授符祥文（Hoo Tiang Boon）則認為，川普的發言給人一種印象，那就是「中國或許對於對台軍售數量具有發言權」，「即便最終美國仍將批准對台軍售，這仍是一種令人不安的發展，尤其從台灣的角度來說更是如此，因為這聽起來像是一個會被當成籌碼交易掉的議題。」

北京不滿對台軍售 4月川習會是焦點

去年12月，川普政府才批准史上最大規模對台軍售案，金額高達111億美元，引發北京強烈不滿。習近平本月稍早在通話時警告川普「美國必須審慎處理對台軍售問題」，並強調「台灣議題是中美關係最重要的問題。」

川普預計4月訪問中國，並且與習近平會面，除了貿易與科技等領域，台灣議題料將成為會談焦點。

楊晧暐表示，川普是否在4月訪問北京時討論對台軍售問題，將加深台灣社會對於美國協防承諾的疑慮，「台灣社會內部對於美國的焦慮與懷疑進一步增長，正中中國下懷。」

目前正值農曆春節假期，台灣政府尚未對川普發言做出回應，但已因軍售案預算在國會卡關而陷入僵局。在野黨立委已表態將於2月23日開議後，重新審查這筆400億美元的國防特別預算。

