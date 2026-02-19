曝光「六項保證」3版本！美在對台軍售承諾：未同意與中國協商

▲美國對台「六項保證」已有3個版本被公開。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

「六項保證」近期再度成為華府與台北關注焦點。美國國會研究處（Congressional Research Service）報告揭露，公開紀錄中其實存在3種不同版本，皆出自1982年雷根政府時期官員的電報與國會證詞，內容核心一致，但在「是否與中國協商對台軍售」等關鍵措辭上略有差異。

隨著美國總統川普日前稱正與中國國家主席習近平「討論」對台軍售，外界質疑是否違背六項保證精神，國會也正推動將其明文化立法。

所謂「六項保證」，包括美國未同意設定終止對台軍售的期限、未同意就軍售議題向中國徵詢意見、不在台北與北京間扮演斡旋角色、未同意修訂《台灣關係法》、未改變對台灣主權的立場，以及不會施壓台灣與中國談判。其中，「不與中國事前協商對台軍售」被視為最具指標性的承諾之一。

根據2023年國會研究處報告，三個版本分別來自時任國務院次卿伊格爾伯格（Lawrence Eagleburger）、國務卿舒茲（George Shultz），以及亞太助卿何志立（John Holdridge）。

在軍售措辭上，伊格爾伯格在電報指出，美方「尚未同意（have not agreed）」就對台軍售進行事前協商。舒茲於1982年發送給時任美國在台協會處長李潔明（James R. Lilley）的電報則寫明，美方「尚未同意（has not agreed）」就軍售問題與中國協商。何志立在國會作證時則強調，817公報「不應被解讀為我們已同意（have agreed）與北京進行事前磋商」。

儘管三者語氣略有不同，但皆指向同一立場：美國未承諾在軍售議題上先與北京協調。

回溯背景，1978年美中聯合公報宣布雙方將於1979年建交，美國同時終止與台灣的外交關係，引發國會疑慮，最終通過《台灣關係法》，明定美國「將向台灣提供」自衛所需防衛物資。1982年，因軍售問題成為美中摩擦焦點，雷根政府與中方談判達成817公報，試圖為爭議降溫。

在817公報發布前一個月，伊格爾伯格電示李潔明，依據雷根核定的談話要點，向時任總統蔣經國轉達美方「沒有同意」的事項，這組承諾後來被稱為「六項保證」。公報公布當天，舒茲再提供重新措辭版本供台灣對外發布；何志立亦於國會證詞中納入相關內容，但未直接使用「六項保證」名稱。

如今，六項保證再度被置於聚光燈下。川普16日在總統專機空軍一號（Air Force One）向媒體表示，正與習近平「討論」對台軍售，引發外界質疑是否牴觸「不事前協商」原則。民主黨籍眾議員肯納（Ro Khanna）隨後發表聲明指出，六項保證不同於《台灣關係法》，尚未正式入法，國會目前正推動相關立法。

另外，華府智庫德國馬歇爾基金會（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）也公開呼籲儘速通過法案。