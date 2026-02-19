俄烏停戰談不攏！澤倫斯基不滿「美逼讓領土」 　控普丁拖延談判

▲烏克蘭總統澤倫斯基不滿美方斡旋俄烏停戰談判的結果。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍對烏克蘭的全面入侵即將邁入第5年，最新一輪在瑞士日內瓦舉行的美國斡旋和平談判宣告收場，但雙方未達成突破性協議。烏克蘭總統澤倫斯基表示，對談判結果「不滿」，特別是涉及東部頓涅茨克州領土和扎波羅熱核電廠的去留問題。美國方面則稱談判已有「具體進展」，顯示美俄烏三方對和平路徑仍存在重大分歧。

根據《衛報》、《路透社》，瑞士日內瓦談判歷時兩天，澤倫斯基指出，儘管軍事及政治議題都有討論，但敏感的政治問題、可能的妥協方案及領導人層級會議尚未充分解決。他強調，俄方試圖拖延原本可進入最後階段的談判，尤其是烏東領土問題仍是無法回避的僵局。至於扎波羅熱核電廠的管理，烏方希望由美國與烏克蘭共同經營，但遭到俄方拒絕。

澤倫斯基在接受英國電視主持人摩根（Piers Morgan）透過YouTube的專訪時透露，談判中在軍事管道已達成一定共識，對於未來如何監控停火已有初步方案，「有望形成書面文件明確細節」，但解決領土問題仍需兩國領導人直接會面。

澤倫斯基重申，烏克蘭民眾絕不會接受任何需單方面讓出頓巴斯（Donbas）領土的和平方案，「情感上，他們永遠不會原諒我，也不會原諒美國」。

另一方面，美國白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）則表示，日內瓦談判已有具體進展，雙方承諾繼續合作推動和平協議，並暗示將很快展開新一輪會談。不過她也指出，總統川普認為戰爭即將滿4年，對俄烏雙方及提供資金支持烏克蘭的美國納稅人來說，「這非常不公平」。

俄羅斯首席談判代表、前文化部長梅丁斯基（Vladimir Medinsky）形容此次會談艱難但務實，並表示將向普丁匯報後繼續安排後續談判。俄方要求烏克蘭完全讓出東部約20%仍未被俄軍佔領的頓涅茨克區域，但基輔方面已多次拒絕，並堅持在達成任何領土讓步前，必須先取得西方盟友、特別是美國的安全保障承諾。

觀察人士指出，儘管俄羅斯在戰場上取得進展有限，加上徵兵困難及經濟增長趨近零，即便面臨上述壓力，卻尚不足以迫使克里姆林宮改變戰略。俄羅斯政治分析家斯塔諾瓦婭（Tatiana Stanovaya）表示，「只要普丁仍掌權、且國內未爆發大規模抗議導致癱瘓，加上預算中至少有部分資金用於武器，這場戰爭將會持續下去。」

澤倫斯基的立場也反映出來自烏克蘭的民意壓力。在接受《Axios》訪問時，他批評川普持續公開要求烏方讓步的做法「並不公平」，稱若任何協議需要放棄未被俄軍佔領的東部領土，則烏克蘭將拒絕，並可能透過全民公投確認。澤倫斯基強調，領土妥協必須在確保安全保障承諾到位後才可能考慮。

此次日內瓦談判，是美國斡旋的第三輪和平會談，前兩輪在阿布達比亦未達成實質突破。烏克蘭曾表達感謝美方從中中斡旋，但澤倫斯基也擔心，今年11月美國國會選舉可能使華府分心，影響持續推進和平談判。

目前，俄軍佔據烏克蘭約20%國土，包括2014年佔領並吞併的克里米亞，全長約1200公里的戰線上，俄軍今年初以來僅取得約1.5%的增幅。烏方則在南部扎波羅熱地區進行有限反攻，仍維持抗衡力量，戰局呈現膠著狀態。