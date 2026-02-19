白宮帳號曬出「Taiwan+國旗！」　與中國並列22大貿易夥伴

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

白宮旗下X帳號18日發文，公布美國政府迄今敲定的多項重大貿易協議，內文不僅大方列出中華民國國旗，還秀出「台灣」字樣。

X帳號「快速反應47」（Rapid Response 47）發文寫道，「川普總統現在已成功與美國多個主要貿易夥伴簽署貿易協議，涵蓋範圍超過全球GDP的一半」，下方則按照各國英語國名的第一個字母順序排列。

▼白宮旗下帳號發文可見台灣（Taiwan）字樣與中華民國國旗。點圖可放大。（圖／翻攝X）



根據貼文，「快速反應47」列出的國家包括歐盟、印度、以色列、日本、馬來西亞、菲律賓、南韓、瑞士、英國、泰國等一共22個國家。值得注意的是，台灣也以「Taiwan」之名入列，前方大方掛上中華民國國旗，與中國遙相並列。

2025年1月，美國總統川普上任不久後，白宮就推出全新X帳號「快速反應47」，號稱旨在打擊假消息，並且推廣「美國優先」議程（America First Agenda）。