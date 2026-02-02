　
社會 社會焦點 保障人權

「行動服務列車」前進台中　移民署大讚新住民熱情築夢

▲▼移民署「行動服務列車」前進台中，稱讚3名新住民熱情築夢。（圖／移民署提供，下同）

▲移民署「行動服務列車」前進台中，稱讚3名新住民熱情築夢。（圖／移民署提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

移民署多年來透過「行動服務列車」，關懷並全力推動新住民及子女築夢計畫，發現無論在文化創意、家庭經營或產業發展領域，都能看見新住民為台灣帶來的溫暖與創新能量，副署長謝文忠今（2）天拜訪3名在台中打拚的新住民代表，提前為新住民送上滿滿的新春祝福。

來自香港的新住民創作者黎家榮，21歲來台發展，歷經珠寶、裝修、時裝與餐飲等多元領域洗禮，最終在台中落地生根，創立品牌工作室 C.L Studio，以回收木材、漂流木與老屋拆卸木料為創作素材，將廢棄資源轉化為兼具美感與實用性的燈飾與生活小物，實踐永續設計理念。

▲▼移民署「行動服務列車」前進台中，稱讚3名新住民熱情築夢。（圖／移民署提供，下同）

「台灣女婿」黎家榮表示，台灣自由開放的創作環境，讓藝術家能安心逐夢。並以作品呼應聯合國永續發展目標（SDGs）中的目標，包括「責任消費與生產」、「永續城市」、「氣候行動」與「陸域生態」，與台電合作的「礙子燈飾」等作品更獲業界肯定，展現循環經濟的無限可能。

來自重慶的新住民曹樹琼，婚後定居台中市大雅忠義社區，近年來丈夫罹患阿茲海默症，她為兼顧家庭與經濟來源，在市場內開設川味食堂「眷眷山村餐館」，以熟悉的好手藝撐起家庭，也為社區帶來溫暖與美味。

▲▼移民署「行動服務列車」前進台中，稱讚3名新住民熱情築夢。（圖／移民署提供，下同）

▲來自香港的新住民黎家榮。

持有中餐及飲料調製技術士證照的她，憑藉專業與好口碑，餐館迅速成為地方人氣店家。餐館牆上掛著女兒的畫作，充滿家的溫度，移民署台中市第二服務站也協助幫具繪畫天分的小女兒申請第12屆補助計畫，讓夢想在家庭中接力傳承。

畢業於越南國立同塔大學美術教育系的阮芳誼，來台已逾10年，剛來時面對語言與生活環境的巨大差異，她以積極與溫柔的心態，一步步學習台灣的文化與生活方式，如今多所國小擔任越南語母語及華語補救教學老師。

▲▼移民署「行動服務列車」前進台中，稱讚3名新住民熱情築夢。（圖／移民署提供，下同）

▲來自重慶的新住民曹樹琼（後左一）。

阮女結合藝術與教育專業，不僅教孩子語言，更引導學生認識越南文化，讓多元文化在校園中自然萌芽。同時，她也在華語補救教學陪伴新住民子女克服語言困難，幫助孩子建立自信、融入學習生活，被師生譽為校園中的「語言與文化橋樑」。

陪同謝文忠參訪者，還有大陸委員會參事楚恆惠、海峽交流基金會法律處代理處長李南勲、台中市民政局副局長陳寶雲等人。

▲▼移民署「行動服務列車」前進台中，稱讚3名新住民熱情築夢。（圖／移民署提供，下同）

▲來自越南的新住民阮芳誼（左）。

