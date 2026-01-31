「好想辦尾牙」屏東縣服務站牽線　新住民姊妹歡聚枋山圓夢

▲枋山鄉新住民姊妹吃尾牙。（圖／移民署屏東服務站提供）

記者陳崑福／屏東報導

多年未辦尾牙的心願，終於在歲末年終實現。屏東縣枋山鄉新住民姊妹因疫情與經費不足，數年未能團聚共迎年節，理事長一句「好想辦尾牙」，感動移民署屏東縣服務站。服務站隨即攜手在地企業、醫院與民代促成圓夢饗宴，姊妹們換上繽紛「奧黛」長裙齊聚一堂，笑聲與溫暖在偏鄉綻放。

過去受疫情及協會經費拮据影響，屏東縣枋山鄉新住民關懷協會已有數年未舉辦尾牙，在理事長黎釗蓉的一句感嘆：「多年沒有辦尾牙了，好想重溫年節齊聚話家常的溫馨氛圍」。移民署南區事務大隊屏東縣服務站知悉後，立即與在地企業、民代攜手促成，讓這場匯聚各界愛心的尾牙饗宴如願舉行。

理事長黎釗蓉坦言，在偏鄉經營協會極為不易，除了資源匱乏，更面臨人力短缺。所幸近年有新住民二代返鄉協助文書處理，緩解了行政作業壓力。此外，針對當地就業機會稀缺的困境，黎釗蓉積極鼓勵姊妹們參與「長照服務」課程，她強調：「長照工作不分語言、沒有國界，最適合熱心的姊妹們投入。」

屏東縣服務站主任武淑賢在了解協會困境後，不僅積極奔走聯繫「枋寮醫院」醫事部主任及多位屏東縣議員合力贊助餐費，更與醫院達成合作共識。未來院內病患若有照顧需求，將媒合受過訓的新住民姊妹協助，建立雙贏的在地就業模式。

這場尾牙宴也展現了新住民團體的跨區交流，臺南市敏通新住民發展協會理事長張成鴻特別南下參與，現場也有慈芯慈善會提供的豐富摸彩品，武淑賢主任更將慈善家鄭媽媽贊助的1萬5千元加菜金購買「枋寮椰們海景餐廳」餐券，發揮1加1大於2的成效，姊妹們笑稱：「今天吃完尾牙，已經開始期待春酒了！」

武淑賢主任特別提醒，近年「一頁式廣告」詐騙猖獗，不肖業者吸引民眾至LINE下單後，貨到付款時才發現是詐騙包裹。武主任呼籲新住民朋友勿隨意點擊一頁式廣告，以免陷入詐騙圈套。