亞洲僅3國進榜！全球Top10美食榜單出爐　希臘奪冠掀熱議

▲希臘烤肉串（souvlaki）。（圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

全球美食評鑑網站《Taste Atlas》公布2025年「世界最佳料理國家排行榜」，結果出人意料由希臘奪下冠軍寶座，義大利與墨西哥緊追其後。前10名中僅有日本、中國與印尼3個亞洲國家上榜，台灣並未入列，至於印度則跌至第12名，名次意外引起討論。

《Taste Atlas》訪客票選希臘料理為2025年世界第一。希臘美食以橄欖油、香草、新鮮蔬菜與烤肉為主，經典菜色像是慕沙卡（moussaka）、烤肉串（souvlaki）與果仁蜜餅（baklava），以簡單卻濃郁的風味展現地中海特色。

緊隨其後的義大利料理則憑著披薩、義大利麵、燉飯與義式冰淇淋穩居全球第二，展現豐富的地方傳統與高品質食材魅力；而墨西哥則以玉米餅（tacos）、墨西哥粽（tamales）、辣醬（mole）等代表作，拿下第三名。

榜單第4至第10名依序為葡萄牙、西班牙、土耳其、印尼、法國、日本與中國。

印尼以印尼炒飯（nasi goreng）、沙嗲（satay）與巴東牛肉（rendang）受到國際矚目，日本則以壽司、拉麵和天婦羅展現料理美學，中國則以四川麻辣、廣東點心與北京烤鴨等多元地域風味入選。

值得一提的是，印度雖然未進入前十，但仍位居全球第12名，以孜然、香菜籽和混合香料等調味聞名，代表菜如香料燉飯（biryani）、奶油雞（butter chicken）與印度薄餅（dosa）；其中，孟買更被列為2025年全球第五大美食城市。

此次榜單公布後，也讓不少亞洲網友議論紛紛，有人驚訝台灣未能上榜，也有人感嘆「地中海料理大勢回歸」。整體來看，歐洲仍穩坐美食主流，亞洲僅靠日本、中國與印尼撐場，掀起一波全球美食版圖的大洗牌。