高雄新生兒雪崩式下跌「少了1/3」　陳其邁研議提高婚育宅比例

▲高雄市出生率節節衰退，往年至少有15,000人的年出生數，迄至今年10月卻僅有10,465人，減少近三分之一。（圖／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員劉德林今（19）日總質詢揭露高雄市出生率節節衰退，往年至少有15,000人的年出生數，迄至今年10月卻僅有10,465人，減少近三分之一，具體提出提高婚育宅比例對症下藥。對此，高雄市長陳其邁回應，已請林欽榮副市長、都發局研議調高社會住宅中保留作為「婚育宅」的比例，同時在中央租金補貼外，市府加碼祭出補助。

劉德林指出，高雄總人口數272萬人，落後台中的286萬人，6都排名第3，抨擊市府竟對少子化危機不理不睬毫無作為，往年至少有15,000人的年出生數，迄至今年10月卻僅有10,465人，並具體提出大幅提高婚育宅比例等3項主張對症下藥。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他舉例連江縣宣布調高第4胎生育補助15萬元政策利多，雲林縣萬寶龍計畫第4胎13萬元，高雄還在3、6、9政策；尤其，高雄每年有15,000對新人結婚，為了刺激年輕人結婚並住者有其屋，中央已經宣布社會住宅提高婚育宅保留比例至20％。

劉德林強調，高雄不能墨守成規，更要加大馬力超越中央，要求「釋出婚育宅戶數比例增加」翻倍甚至50％、「降低婚育宅租金」、「租期再延長」從12年加長至15年、甚至18年到小孩高中畢業。

▲高雄新生兒雪崩式下跌，陳其邁研議提高婚育宅比例。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁回應，為讓年輕人敢生敢養，高雄婚育宅將從20％大幅提高到35％至40％，尤其亞灣一二期、大寮社宅因鄰近工業區及新興產業聚落部分，在租屋補貼也加碼於中央補助之上，他籲請行政院加大補助願意做租金補貼加碼的地方政府，以嘉惠更多年輕父母；租期延長涉及住宅法修法，將與中央協商。

另外，敬老及博愛卡議題上，議員黃文益指出，高雄敬老卡目前每年僅1200點、平均每月100點，遠低於台北、新北等城市水準，每次搭乘計程車即扣50點，點數很容易快速用罄，建議明年將每月點數提升至600點，以提升長者搭乘交通工具的便利性。

陳其邁則回應，社會局正研議擴大使用範圍及增加點數，並與端午敬老金一併考量；若高雄比照雙北額度，預算恐增加十多億元，但仍會審慎評估財務可行性。