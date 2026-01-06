　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

保時捷出售Bugatti股份　埃及富翁砸377億入主

▲Bugatti新超跑Tourbillon 。（圖／翻攝自Bugatti）

▲保時捷傳售Bugatti股份。（圖／翻攝自Bugatti）

文／中央社

世界頂級超跑布加迪母公司「銳馬克」集團發言人日前證實，埃及億萬富翁薩維里斯家族繼承人有意以12億美元收購保時捷持有的布加迪股份。這項交易將重建「布加迪銳馬克」及其母公司集團股權結構。

據「非洲財經內幕」（Business Insider Africa）媒體網站12月30日報導，目前是北非首富的埃及億萬富翁納奇布．薩維里斯（Naguib Sawiris），其子昂西．薩維里斯（Onsi Sawiris）擔任共同創辦人的創投公司HOF Capital，目前正與另一家私募股權公司BlueFive Capital協商，有意聯合收購保時捷公司（Porsche AG）持有的超級跑車品牌「布加迪」（Bugatti）股份。

報導指出，兩家金融公司除可能聯合收購保時捷持有的布加迪股份外，也可能和其他投資者一起收購保時捷在布加迪母公司「銳馬克」（Rimac）中持有的少數股權，總交易金額將超過12億美元（約新台幣377.5億元）。

報導還說，薩維里斯家族為這項投資計畫投入重大貢獻。

報導指出，銳馬克集團發言人已確認公司正與保時捷商討交易內容。此外，不具名消息人士告知，HOF Capital也可能再向銳馬克集團注資，讓銳馬克汽車繼續擴張。

報導強調，最終交易結構和條款仍在審議協商中，未來幾週內可能達成交易。

豪華超跑「布加迪」由義大利汽車設計師布加迪（Ettore Bugatti）創辦，是世界汽車大獎賽常勝軍。全球唯一一輛的「布加迪黑車」（Bugatti La Voiture Noire）曾是全世界最貴的車，售價約1870萬美元（約新台幣5.8億元）。

▲▼北非首富的埃及億萬富翁納奇布．薩維里斯（Naguib Sawiris）。（圖／翻攝Naguib Sawiris X）

▲埃及億萬富翁將入主超跑帝國。（圖／翻攝Naguib Sawiris X）

德國福斯汽車集團先於1998年買下布加迪。福斯集團內的賽跑車品牌「保時捷」，又於2021年與克羅埃西亞的電動超級跑車「銳馬克」聯合組成「布加迪銳馬克」（Bugatti-Rimac）。兩家合併後，銳馬克占55%股份，保時捷45%；保時捷同時交叉持有銳馬克24%股份。

HOF Capital是全球性多階段創投公司，總部設於紐約。BlueFive Capital是私募股權公司，管理資產達44億美元，創辦人兼執行長加塞姆（Hazem Ben-Gacem）是Investcorp前高層。Investcorp是中東最大的非主權私募股權公司。

埃及商業鉅子納奇布．薩維里斯目前是北非首富，近日剛宣布將斥資500億美元進軍美國房地產市場。薩維里斯的家族事業「奧斯康」（Orascom）是埃及最大的商業集團，涵蓋投資、電信、資訊科技、鐵路和建築工程。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本島根縣17分鐘內連6震！最大震度5強
快訊／日本6.2地震！　最大震度5強
蔡依林大巨蛋「最強後援蔡媽媽」！70歲凍齡美貌秒被認出
台股破3萬！財經專家嘆「5檔貢獻725點」：其它股票莊孝維？
快訊／委內瑞拉總統府周圍爆「激烈槍戰」
黃仁勳點名多個「台灣大廠供應鏈」　AI系統量產關鍵角色
房市核彈現形！　全台建商被迫停工

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／日本島根縣東部17分鐘內連6震！　氣象廳緊急開記者會

快訊／日本島根縣6.2地震！　最大震度5強

快訊／委內瑞拉總統府周圍爆「激烈槍戰」

中官員訪馬杜洛遇美出擊　急向北京發電報：完全出乎意料

委內瑞拉搜捕支持美國攻擊者　武裝民兵上街查手機

委內瑞拉頒布「緊急狀態」法令　搜捕美軍支持者

美石油巨頭沒人想去！　委內瑞拉「3大致命傷」曝光

神祕大戶「放空馬杜洛」狂賺1300萬！　美議員怒了：查內線

比照美捕馬杜洛？　日媒：共軍「斬首行動」模擬攻擊台灣總統府

黃仁勳經典皮衣升級了！　「鱷魚皮外套」網熱議

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

快訊／日本島根縣東部17分鐘內連6震！　氣象廳緊急開記者會

快訊／日本島根縣6.2地震！　最大震度5強

快訊／委內瑞拉總統府周圍爆「激烈槍戰」

中官員訪馬杜洛遇美出擊　急向北京發電報：完全出乎意料

委內瑞拉搜捕支持美國攻擊者　武裝民兵上街查手機

委內瑞拉頒布「緊急狀態」法令　搜捕美軍支持者

美石油巨頭沒人想去！　委內瑞拉「3大致命傷」曝光

神祕大戶「放空馬杜洛」狂賺1300萬！　美議員怒了：查內線

比照美捕馬杜洛？　日媒：共軍「斬首行動」模擬攻擊台灣總統府

黃仁勳經典皮衣升級了！　「鱷魚皮外套」網熱議

聯發科每股配29元　填逾3成後翻黑陷貼息窘境

美國最新「中共攻台報告」　解放軍傷亡破10萬、4面向代價慘重

快訊／日本島根縣東部17分鐘內連6震！　氣象廳緊急開記者會

快訊／陳其邁終於說話了！譴責禽獸高官性侵少女...下令補破網

外觀像iPhone！男網購造型槍改造「摺疊式手槍」　差點騙過員警

快訊／基隆男到崁仔頂買魚！突身體不舒服　倒臥車內失去呼吸心跳

三星掌門人李在鎔逛北京商場　詢問馬桶行情...帶走一隻Labubu

快訊／日本島根縣6.2地震！　最大震度5強

《鋼鐵人2》米基洛克才遭趕離節目！　又被房東「起訴驅逐」

中和鐵皮倉庫「狂燒400平方公尺」！　環保局籲5區民眾緊閉門窗

【被女生貼近摸頭】卡皮巴拉耳朵秒抖動超可愛！

國際熱門新聞

即／美國副總統范斯「住處遭襲擊」

馬杜洛拒認「美國4大指控」

川普開先例？彭博：習近平若動台代價更慘

委內瑞拉頒布法令　搜捕美軍支持者

6歲女童遭性侵　被扔下頂樓摔死

快訊／委內瑞拉總統府周圍爆「激烈槍戰」

路透：12艘委內瑞拉油輪「暗黑模式」出海

黃仁勳經典皮衣升級了！　「鱷魚皮外套」網熱議

川普放話美國接管　格陵蘭總理：夠了

道瓊升近600點叩關49000點　台積電ADR漲0.83％

五角大廈「披薩指數」突飆漲　超越委內瑞拉前夕

馬杜洛遭押美受審　瑞士啟動4年凍結令封鎖資金

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

保時捷出售Bugatti股份　埃及富翁入主

更多熱門

相關新聞

王陽明開千萬保時捷　一原因追尾前車

王陽明開千萬保時捷　一原因追尾前車

藝人王陽明1日駕車行經台北市信義區松仁路時不慎追撞前車，他當時在紅綠燈路口停等，誤以為前方車輛已經起步不慎撞上，所幸起步速度不快，僅造車輛擦傷，並無人受傷，王陽明也親自拍影片坦承「完全是我的問題」，多次向對方致歉、強調會負責到底。

2025年賣出192台保時捷！　陸銷售女王第3年稱霸

2025年賣出192台保時捷！　陸銷售女王第3年稱霸

HEROPAY支付洗錢259億　主嫌千萬保時捷遭法拍

HEROPAY支付洗錢259億　主嫌千萬保時捷遭法拍

台人埃及撿到台大學生證！失主驚：台北掉4次都沒找回

台人埃及撿到台大學生證！失主驚：台北掉4次都沒找回

賽車手陳肯特詐3億！女友否認無償受贈

賽車手陳肯特詐3億！女友否認無償受贈

關鍵字：

埃及保時捷布加迪Bugatti

讀者迴響

熱門新聞

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

陸網紅被騙至「柬埔寨」遭打斷腿流浪街頭

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

小時候超冷「穿1物睡覺保暖」　會被阿嬤大罵

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

快訊／8級強風！　越晚越冷最凍時間曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

台劇女神低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪！

急凍4天！　挑戰跌破5℃首波寒流

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

高院審判長撤銷柯文哲交保！男嗆「7天後回家」下場曝

雙北「24小時丟垃圾」免追車！神秘機台被讚爆

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面