　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／生技美魔女竊密爆案外案　北機站搜索調查局...組長遭帶走

▲▼前三顧公司董事長楊智惠。（圖／資料照）

▲三顧公司前董事長楊智惠被控洩密案，引發承辦調查官涉瀆職的案外案。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

三顧前董事長楊智惠因涉嫌竊取研發資料跳槽，日前遭提起公訴後，調查局內部自清發現，這起營業秘密案件偵辦過程中，承辦的劉姓調查官竟私自把鑑識報告交給三顧公司作為訴訟之用，台北地檢署22日指揮北機站兵分13路搜索劉男在調查局的辦公位置，以及三顧公司等處，並以瀆職等罪嫌約談劉男與三顧陳姓高層等4被告到案。

有生技界美魔女之稱的楊智惠2022年間因經營問題與三顧高層發生爭執，之後跳槽超基因，同時期，資訊管理部門(MIS)主管董國恩、鄭坤炎涉嫌備份細胞製劑及建廠資料後雙雙一起帶槍投靠超基因，楊智惠另涉嫌違反保密契約，將研究報告文字、圖片及數據提供給學生完成博士論文，北檢在2月間依涉嫌觸犯背信等罪起訴楊等3人。

檢調偵辦這起生技界帶槍投靠案期間，赫然發現，三顧公司提出的提告補充狀中，竟然有應屬於偵查秘密的「數位證據檢視報告」，以及當時因涉及專利權等顧慮而尚未公開的博士論文，懷疑有內鬼將資訊外洩，因此展開自清。

專案小組懷疑，原任台北市調處中正組組長的劉姓調查官，早就與三顧陳姓高層過從甚密，三顧甚至會在尾牙時，空出一桌讓劉男自己帶著學弟妹入席，而在偵辦楊智惠案件時，又未主動迴避，還一度被楊智惠指控涉嫌性騷擾案件，劉姓調查官被拔官調回局本部就近看管。

雖然調查局最後認定劉姓調查官性騷擾事件不成立，但懷疑劉男涉嫌洩漏偵查秘密以及瀆職罪，除法務部將劉男移送懲戒法院審理外，北檢檢察官游欣樺22日也指揮調查局北機站，搜索三顧與子公司樂迦、劉姓調查官位於調查局的辦公位置及住處，並將涉案4名被告與7名證人同步約談到案，進一步追查雙方是否有不當金流等涉及行、收賄弊端。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台大中文系名師蔡璧名逝世　享壽60歲
郭富城三寶出生了！　甜曬萌照報喜
被酸「咕嚕咕嚕市長」不放假　蔣萬安4字回應
Netflix《回魂計》突發道歉影片：對不起騙大家　網嘴角失
閃兵第三波坤達遭拘提　188cm新北帥檢超搶眼！網友秒歪樓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／三重母開水煮泡麵…滾水燙傷1歲兒　2度燒燙傷送醫

宜蘭員山車禍！轎車失控猛撞對向路邊2車翻覆　駕駛輕傷

偷狗勒頸吊樹頭活活打死棄屍公園　冷血男再偷貓拖虐下場出爐

獨／家屬控縮胃減重害腦病變！音檔曝光　名醫：她貸款也堅持要開

快訊／小英男孩鄭亦麟涉喬電收賄又滅證　今延長羈押禁見2個月

台南前議長郭信良重劃區貪污案二審改判無罪　大逆轉理由曝光

快訊／生技美魔女竊密爆案外案　北機站搜索調查局...組長遭帶走

快訊／台中養豬場驗出非洲豬瘟　中檢主動剪報分案調查

快訊／強風狂襲！台北港貨櫃遭吹落重砸貨車　司機一舉動逃劫

閃兵第三波坤達遭拘提　188cm新北帥檢超搶眼！網友秒歪樓

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

快訊／三重母開水煮泡麵…滾水燙傷1歲兒　2度燒燙傷送醫

宜蘭員山車禍！轎車失控猛撞對向路邊2車翻覆　駕駛輕傷

偷狗勒頸吊樹頭活活打死棄屍公園　冷血男再偷貓拖虐下場出爐

獨／家屬控縮胃減重害腦病變！音檔曝光　名醫：她貸款也堅持要開

快訊／小英男孩鄭亦麟涉喬電收賄又滅證　今延長羈押禁見2個月

台南前議長郭信良重劃區貪污案二審改判無罪　大逆轉理由曝光

快訊／生技美魔女竊密爆案外案　北機站搜索調查局...組長遭帶走

快訊／台中養豬場驗出非洲豬瘟　中檢主動剪報分案調查

快訊／強風狂襲！台北港貨櫃遭吹落重砸貨車　司機一舉動逃劫

閃兵第三波坤達遭拘提　188cm新北帥檢超搶眼！網友秒歪樓

巴林亞洲青年運動會　林立瑋、王婕菱出任中華隊掌旗官

平溪線路基消失百米「搶修至11月底」　台鐵公布運行計畫

碳稅擱淺會讓舊船汰換速度減慢　雙燃料船改為雙燃料預備

輝達落腳台北露曙光！他喊話蔣萬安「別只開心」：快處理都計變更

台大中文系名師蔡璧名逝世　享壽60歲

全運會女子拳擊 　黃筱雯完勝對手摘金締造5連霸

90後陸劇男神TOP10！《凡人修仙傳》楊洋排名第六、劉宇寧第二

郭富城三寶出生了！　甜曬萌照報喜：小公主終於到家了

快訊／三重母開水煮泡麵…滾水燙傷1歲兒　2度燒燙傷送醫

國際皇冠盃23日登場　台灣女將徐薇淩和世界隊名將力抗日本

【不發一語】「Energy」張書偉遭上銬拘提！　「藝人閃兵案」新北檢發動第三波行動　

社會熱門新聞

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

賈靜雯曝「修杰楷在孩子面前上銬」　警方澄清了

連千毅「小四」成生技董座情婦　掏空6億

Energy全員都閃兵？　Toro親曝真相

藝人閃兵小隊全上銬「涉性侵龔益霆不用」　律師解釋了

盜公債10.2億　台銀前襄理通緝25年不起訴

坤達清晨5:30返台　檢警準備拘提！

坤達認「氣胸痊癒」怕當兵　找神秘人牽線閃兵

即／土石砸進家裡　北市緊急疏散住戶

妻子怒問出軌幾次　桃園二寶爸認：她租屋處…激戰7、8次了

更多熱門

相關新聞

與人夫泡湯「生醫美魔女」判賠元配50萬

與人夫泡湯「生醫美魔女」判賠元配50萬

有生醫界美魔女之稱的前生技公司董事長楊智惠，前年被拍到與時任台北醫院院長邱仲峯一起去溫泉酒店開房間，邱妻憤而提告求償，雖然楊智惠否認有親密行為，但台北地院審理認為，楊智惠與邱仲峯進酒店前互動已類似戀人相處，之後獨處湯屋2小時，逾越正常社交分際，判楊智惠要賠償邱妻50萬元，全案還可上訴。

律師加入詐團　洩漏偵查秘密還幫收黑錢

律師加入詐團　洩漏偵查秘密還幫收黑錢

余正煌勾結黑幫暴力討債　遭求刑3年半

余正煌勾結黑幫暴力討債　遭求刑3年半

普丁御用主持人出包！洩露無人機部隊位置

普丁御用主持人出包！洩露無人機部隊位置

狂哭懺悔沒用！謝宜容未獲緩刑原因曝

狂哭懺悔沒用！謝宜容未獲緩刑原因曝

關鍵字：

營業秘密三顧楊智惠調查官瀆職洩密

讀者迴響

熱門新聞

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

表面溫和實則非常固執三大星座！

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

快訊／新壽T17、T18確定合意解約　最快16：30正式向外說明

安心亞親揭和阿Ken真實關係

更多

最夯影音

更多
三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面