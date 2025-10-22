快訊／生技美魔女竊密爆案外案　北機站搜索調查局...組長遭帶走

▲三顧公司前董事長楊智惠被控洩密案，引發承辦調查官涉瀆職的案外案。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

三顧前董事長楊智惠因涉嫌竊取研發資料跳槽，日前遭提起公訴後，調查局內部自清發現，這起營業秘密案件偵辦過程中，承辦的劉姓調查官竟私自把鑑識報告交給三顧公司作為訴訟之用，台北地檢署22日指揮北機站兵分13路搜索劉男在調查局的辦公位置，以及三顧公司等處，並以瀆職等罪嫌約談劉男與三顧陳姓高層等4被告到案。

有生技界美魔女之稱的楊智惠2022年間因經營問題與三顧高層發生爭執，之後跳槽超基因，同時期，資訊管理部門(MIS)主管董國恩、鄭坤炎涉嫌備份細胞製劑及建廠資料後雙雙一起帶槍投靠超基因，楊智惠另涉嫌違反保密契約，將研究報告文字、圖片及數據提供給學生完成博士論文，北檢在2月間依涉嫌觸犯背信等罪起訴楊等3人。

檢調偵辦這起生技界帶槍投靠案期間，赫然發現，三顧公司提出的提告補充狀中，竟然有應屬於偵查秘密的「數位證據檢視報告」，以及當時因涉及專利權等顧慮而尚未公開的博士論文，懷疑有內鬼將資訊外洩，因此展開自清。

專案小組懷疑，原任台北市調處中正組組長的劉姓調查官，早就與三顧陳姓高層過從甚密，三顧甚至會在尾牙時，空出一桌讓劉男自己帶著學弟妹入席，而在偵辦楊智惠案件時，又未主動迴避，還一度被楊智惠指控涉嫌性騷擾案件，劉姓調查官被拔官調回局本部就近看管。

雖然調查局最後認定劉姓調查官性騷擾事件不成立，但懷疑劉男涉嫌洩漏偵查秘密以及瀆職罪，除法務部將劉男移送懲戒法院審理外，北檢檢察官游欣樺22日也指揮調查局北機站，搜索三顧與子公司樂迦、劉姓調查官位於調查局的辦公位置及住處，並將涉案4名被告與7名證人同步約談到案，進一步追查雙方是否有不當金流等涉及行、收賄弊端。