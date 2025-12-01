身分證變更性別需「強制手術」　同運先驅祈家威告劉世芳瀆職

記者劉昌松／台北報導

台灣首位公開出櫃的同運先驅祈家威，聲請同婚釋憲成功後8年，再次現身司法機關，祈家威表示，法院已經有11件判決，認為要求變更性別要強制手術屬於違憲，監察院也認為這項要求侵害人權，但內政部卻消極不作為，他痛批政府裝睡叫不醒，是行政怠惰，因此到台北地檢署告發內政部長劉世芳涉嫌瀆職。

▲祁家威告發內政部長劉世芳在「免術換證」議題上涉嫌瀆職。（圖／記者劉昌松攝）

根據伴侶盟的新聞稿，內政部2008年發布行政命令，以強制手術作為性別變更的要件，伴盟律師團從2021年起，代理跨性別訴訟5年來，已累計11起行政法院判決，認定內政部強制手術函釋違憲而拒絕適用，其中9名跨性別者全面勝訴而得以直接換證，監察院日前也通過監委紀惠容調查報告，認為強制手術「明顯違反法律保留原則、比例原則、CEDAW及兩公約意旨，嚴重侵害人民身體權與健康權」，並要求內政部儘速檢討改進。

推動同性婚姻的社運人士祈家威指出，2012年開始，阿根廷開始實施免術換證，到現在全世界有50個免術換證，40個同婚國家中，古巴國會也在7月18日通過免術換證，現在同婚國家只有台灣還堅持強制手術，「我們難道連古巴都不如嗎？」

祈家威表示，他在參加11月20日的國際跨性別追悼日活動時，得知有位13歲青少年因為遭到家庭、學校、社會排擠霸凌，在10月底絕望到自殺，祈家威不希望悲劇持續發生，希望政府讓青少年對未來有一點希望，就不會輕易放棄自己的生命。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995