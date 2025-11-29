　
國際

18歲少女沼澤溺斃「竟是親爹下令處死」　只因她交了男朋友

▲▼少女沼澤溺斃「竟是親爹下令處死」　交男友被罵：讓家族蒙羞。（圖／翻攝X）

▲18歲的萊安因為交男友等行為，被父親下令謀殺。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

荷蘭18歲少女萊安（Ryan Al Najjar）遭綁住手腳、堵住嘴巴之後，丟入沼澤活活溺斃，竟是因為交男友等生活方式被認為「太西化」導致家族「蒙羞」，被親生父親下令「榮譽謀殺」（honour killing）。

《每日郵報》報導，2024年5月22日，萊安從位於喬爾（Joure）的家中離奇失蹤，6天後被發現陳屍萊利斯塔德（Lelystad）一處沼澤之中。法醫報告指出，她的指甲內含有父親卡利德（Khaled）的皮屑DNA，證實爸爸涉案以及她生前的激烈反抗。

檢方調查指出，死者父親卡利德指示2個兒子將女兒載到偏僻地點，將其嘴巴堵住、身上綁重物推入水中，「受害者因為交男友，且行為被家人認為太過西化而遭殺害。」儘管案發前萊安曾受警方保護，但在遇害前保護已經撤銷，原因並未對外公布。

如今卡利德早已獨自逃回敘利亞再婚，死者兄長、23歲穆罕默德（Mohamed）和25歲穆哈納德（Muhanad Al Najjar）在遺體發現不久後雙雙落網，並且持續羈押至今，他們本月27日出庭受審時依然堅稱無辜，宣稱是爸爸獨自犯案。

荷蘭司法部表示，目前無法確保卡利德引渡回國受審，因為此舉必要的司法機構在敘國依然無法運作。不過，敘利亞司法部反駁稱司法體系已完全恢復運作，但從未收到荷方要求。

荷蘭警方估計，每年至少為5名面臨「榮譽謀殺」威脅的女性提供嚴密保護。來自各國的通報數據顯示，過去20至30年內，歐洲的「榮譽謀殺」與虐待案件有所增加。

 
