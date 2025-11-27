　
地方 地方焦點

屏科大城中院區開幕　南部動物醫療新基地遇入新里程

▲屏科大附設獸醫教學醫院「城中院區」正式啟用。（圖／屏科大提供）

▲屏科大附設獸醫教學醫院「城中院區」正式啟用。（圖／屏科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

國立屏東科技大學附設獸醫教學醫院今（27）日舉行「城中院區開幕暨揭牌典禮」，於創校 101 週年校慶時正式啟用，象徵獸醫教育跨入新里程。新院區具備交通便利、動物友善動線與現代化臨床空間，結合教學、研究與產業合作功能，提供更完善的訓練與醫療環境。典禮由校長及產官學界貴賓共同見證，展現屏科大推動臨床服務與動物福祉的全新能量。

▲屏科大附設獸醫教學醫院「城中院區」正式啟用。（圖／屏科大提供）

▲屏科大附設獸醫教學醫院「城中院區」正式啟用。（圖／屏科大提供）

校長張金龍在「城中院區開幕暨揭牌典禮」表示，感謝各位產官學界的貴賓蒞臨共同見證這個重要里程，屏科大自創校百年以來，始終專注於提升獸醫教育與臨床技術，附設獸醫教學醫院亦長年以其高品質醫療服務深獲社會肯定。城中院區的啟用不僅象徵屏科大「100＋1」的嶄新跨越，更在 101 週年校慶時刻為學校獸醫體系寫下重要發展里程碑。讓教學能夠與地方深度合作，新院區除導入更完善的設備，更以標準化診療流程、分流動線與專科化服務提升醫療效率與安全性，打造讓飼主與毛孩更安心、舒適的醫療環境。

院長林莉萱指出，新院區不僅乘載著過去百年來的成果，更肩負臨床教學、動物醫療與社會服務三大使命：使學生在真實臨床場域中深化技能，提供更精準與高效率的醫療照護，同時結合社區與公益單位，共同推動動物福利與生命教育，展現大學回饋社會的在地關懷。此次新院區順利落成亦凝聚了歷屆校友的大力支持與捐助，成為新院區籌備、搬遷及未來營運最堅實的後盾，屏科大師生對此深表感謝。開幕典禮由與會貴賓共同揭牌，象徵屏科大獸醫體系開啟嶄新篇章，會後醫療團隊亦帶領貴賓參觀診療室、手術室及影像中心等核心空間，展示醫療量能與設計理念，讓外界更深入了解新院區在臨床與教學方面的全面提升。

屏科大表示，未來將持續落實「教育、研究、服務」並行的核心精神，善用城中院區的啟用契機，深化臨床教學品質、擴大產學合作、強化研究量能，並促進臺灣獸醫教育與國際接軌。透過更高標準的醫療守護與專業訓練，學校將持續提升大眾對動物福祉的關注，為南部地區打造兼具專業、品質與溫度的動物醫療新基地。

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

