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大陸 大陸焦點 特派現場

陸擁有全球60%雪豹棲息地　「首次」完成大規模種群評估有1002隻

▲▼現蹤三江源區的雪豹為中國國家一級重點保護動物。（圖／翻攝自新華網）

▲現蹤三江源區的雪豹為大陸國家一級重點保護動物。（圖／翻攝自新華網）

記者任以芳／綜合報導

大陸境內擁有全球60％雪豹棲息地，過去10多年加強復育，近期首次完成大規模雪豹種群評估，預測地點在青海的三江源區域，種族數量現存有1002隻，這也是目前全球正式發表的最大尺度雪豹數量調查結果。

資料顯示，雪豹是亞洲中部高山生態系統的旗艦物種，因為其行蹤詭秘、活動範圍廣袤，準確評估種群數量十分困難，其種群數量統計在學界也長期存在爭議。

根據三江源國家公園管理局官微最新消息，近年在青海省林草局以及三江源國家公園管理局努力之下，北京大學、西交利物浦大學、山水自然保護中心等機構在三江源區域約36萬平方公里的範圍內，展開全面深入的雪豹種群數量系統評估。

相關研究結果已在國際學術期刊《生物多樣性與保護》上在線發表，這也是大陸「首次」完成大規模雪豹種群評估，也是目前全球正式發表的最大尺度雪豹數量調查結果。

本次調查結果顯示，在36萬平方公里範圍內，有11萬餘平方公里為雪豹潛在適宜棲息地，棲息地內雪豹種群平均密度約為每100平方公里0.9只，其種群數量約為1002只。

《澎湃新聞》報導稱，中國科學院西北高原生物研究所研究員連新明介紹，雪豹有花紋唯一性的特點，就像我們人類的指紋一樣，每只雪豹的花紋都是不一樣的。根據花紋唯一性的特點，識別出它的個體，通過一系列的模型計算，得到了36萬平方公里的雪豹的種群數量和種群密度。

大陸約有全球60%的雪豹棲息地，位於青海省的三江源區域有大面積連片雪豹棲息地，是中國乃至全球雪豹分布最集中、種群密度最高的區域之一。2009年至2024年間，大陸多個科研機構的研究人員，聯合當地社區監測員在三江源區域的12個長期監測位點開展野生動物紅外相機監測，累計獲得幾萬次雪豹獨立活動記錄。

科研團隊以此為基礎，對三江源區域展開全面深入的雪豹種群數量系統評估，凸顯三江源區域雪豹保護的極高價值，也為後續更多區域的雪豹大尺度調查提供了技術參考。

「這在全球來講，是超過了全球雪豹種群數量的10%，從這個角度上來講，因為種群數量僅僅是未來雪豹保護的一個基礎數據，那麼在未來，我們可能為了更好地保護雪豹，還需要去做它的行為學、生物學、遺傳學等方面的特徵，然後把所有的科研資料數據都匯總過來，才能夠更好地開展雪豹的研究和保護。」連新明說。

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