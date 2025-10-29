「白髮魔女」又現蹤北捷！網友嚇傻...釣出Fumi阿姨「溫柔1句話」

▲Fumi阿姨和「白髮魔女」之前在北捷發生衝突，引發話題。（翻攝Threads）

圖文／鏡週刊

北捷上月發生「飛踢事件」，一名白髮婦人搭乘淡水線時，強逼台大高材生「Fumi阿姨」讓出優先席，還動手以袋子敲打對方。衝突升級後，Fumi阿姨一腳將她踹飛，畫面曝光後引發社會關注。如今，有網友再度在淡水線目擊白髮婦人，且這回她坐在優先席上，網友表示害怕，Fumi阿姨看到後回文，給白髮婦人獻上溫柔祝福。

一名網友在Threads上貼出一張照，照片中的人物雖未露臉，但穿著打扮、身旁的多個大型手提袋，都與白髮婦人相似。該網友發文：「在紅線上好緊張…請問脆友們這位是北捷白髮婦嗎？」

Fumi阿姨也在該篇貼文下方留言：「我覺得其實如果旁邊沒有其他人需要坐的話，把東西放著沒有太大的問題，希望她之後能好好的！大家都要好好的～」

▲Fumi阿姨回應網友留言。（翻攝Threads）

其他網友也紛紛讚Fumi阿姨很溫柔，「阿姨好溫柔，愛了」、「本來很想說點什麼，被阿姨的溫柔滅火了」、「喜歡阿姨有顆溫柔包容的心，不會因為曾經發生過不愉快而摒棄或排斥這個人」、「真的很欣賞你的為人跟智慧還有優雅的氣質儀態」。

有人表示，白髮婦上禮拜才在台大醫跟警衛發生衝突，還揚言要告警衛，「如果旁邊有人需要這個位置，相信她不會讓」、「希望她別再用袋子碰人家希望她別再用袋子碰人家」。



